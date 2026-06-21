陸海警船 進逼東沙島限制水域

海洋委員會主委管碧玲在臉書發文證實，海巡署自端午節前夕起，接連應處大陸籍「三無」漁船越界捕魚；科研船「向陽紅廿二」闖入宜蘭外海限制水域，更有中國海警船意圖進逼東沙島限制水域，我方嚴陣以待，雙方廣播對峙。

據海巡掌握資訊，澎湖花嶼西方海域日前發現一艘大陸籍越界作業的「三無」漁船，海巡登檢取締，依規定海拋對方漁獲七百五十公斤雜魚。

「向陽紅廿二」科研船也航入宜蘭蘇澳東北方限制水域的外緣，隨即調派「蘭嶼艦」與巡防艇併航監控，並廣播驅離。

海巡署東南沙分署指出，研判中國海警船「三一○一」航向有侵擾東沙水域的意圖，立即調派「台南艦」預置攔截，兩船最近距○點五浬，對方竟透過廣播開嗆「我艦正在中華人民共和國管轄海域開展例行性巡航巡查，請通報你的下步動向」，我方海巡人員也以中英文廣播回擊「這裡是中華民國專屬經濟海域，你們在這個海域不享有任何主權權利或管轄權。你的行為已經違反國際公約等規定，我要求你立即離開」。

管碧玲透露，因偵獲中國海警船正直衝而來，海巡台南艦正於東沙島海域嚴陣以待。

海巡署東南沙分署表示，端午節期間，中國海警船持續侵擾我國東沙水域，顯示中國未曾停止以灰色地帶手段施壓，意圖藉事藉端行霸權擴張之實，嚴重破壞區域的和平與穩定，海巡署予以最嚴厲譴責。