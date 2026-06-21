東風17 打破地域、天候侷限

今年是大陸解放軍火箭部隊組建六十周年，大陸央視昨天在「軍情時間到」節目報導火箭軍在西北戈壁深處進行高強度的實戰化演練，重點展示東風十七高超音速導彈等新型主戰裝備的作戰能力，並詳細解說兩年前的太平洋洲際彈道試射細節。

解放軍火箭軍的前身是二砲部隊，於一九六六年七月一日成軍，現有名稱是二○一五年十二月更換。央視昨天首次就東風十七高超音速飛彈在戈壁實戰細節深度公開。

報導稱，此款飛彈在實戰化演練印證已可全天候無依託作戰，可在複雜地形和強電磁干擾環境下進行，打破地域、陣地和氣象限制，實現從固定點火到隨機發射；以及多車多枚導彈同步起豎、齊射的能力。這種戰術旨在通過飽和攻擊提高陣地生存率和打擊效能。

報導引述軍事專家杜文龍解析東風系列超高音速飛彈如何末段機動突防。杜文龍表示，東風十七及疑似東風廿六改進型導彈配備的小彈翼，就是煞車功能，具備制動和轉向功能，使其在臨近空間（三萬至萬米高空）以超過十馬赫速度滑翔時，能進行橫向和縱向機動，極大增加防空反導系統的攔截難度。

報導還詳細介紹某款洲際彈道戰略飛彈於二○二四年九月的太平洋成功試射。杜文龍稱，那次時隔四十四年的試射有三個重點，一是在野外，說明它可以任何地形、天候、氣象條件下打出洲際彈道彈。二是機動發射，它是一個車載機動，說明可以通過公路、鐵路到達指定地點後完成作戰任務。三是冷發射，可保護發射裝置和保護人員安全。

報導還稱導彈要完成機動發射，火箭軍裡的測繪兵（負責導彈的眼睛和風向標），修理兵（確保戰車能隨時機動），工程兵（保障機動路線的道路承重與通行安全），他們都缺一不可。