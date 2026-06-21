新聞眼／兩岸水域 終需政治解決

大陸正全面收緊台灣海域空間，海警船、交通執法船、科研船陸續進逼我原掌控水域，對我產生極大壓迫。我海巡船艦疲於奔命，採取併航監控、喊話驅離只是權宜之計，兩岸水域的問題最終還需政治解決。

面對近來大陸船艦的頻頻侵擾，海委會副主委宋承恩最近接受媒體訪問稱，海巡署「併航監控、寸土不讓」，對方來幾艘，我方就一對一派幾艘巡防艦輪流監控直到其離開。他並強調「噸位不是一切，專業更重要」。

海委會主委管碧玲也有類似的說法，她在臉書說，海上從來不是比船大，而是比誰更專業，把船開去撞人不需要太多技術，在不撞船的情況下完成任務，才是真本事。

擺在檯面的事實，大陸海警、海事、科研船艦動輒數千噸起跳，我方艦體小根本無法與其碰撞，所以聊以自慰稱「海上不比船大」。不過我海巡也不必太擔心，至少大陸現在還是「內外有別」，面對外人，大陸不會有顧忌；但對台灣，大陸仍會克制。

這是六月十日我六百噸長濱艦能接近大陸六千噸級的「海巡06」旁邊，試圖迫其改變航線，並宣稱喊話驅離的原因。大陸要的是建立台灣東部水域隨時能進來的常態化，不至對台灣船艦發射水砲甚至撞船等升級事件。

會對台灣撞船的、開槍的，還是備受我方肯定的日本、菲律賓呢，二○○八年六月日本海上保安廳撞沉我聯合號海釣船。二○一三年五月菲律賓公務船槍殺廣大興廿八號漁民。二○一六年四月日本扣押東聖吉十六號漁船並處以一百七十萬台幣巨額罰款。

問問漁民就知，他們到台灣東部外海的重疊專屬經濟區捕魚，看到日、菲的公務船時會不會害怕，如果就近有大陸的公務船，會不會向大陸船艦尋求保護？

所以當我海巡稱「造浪逼退」、「喊話驅離」大陸船艦的說法，更多應是大內宣，大陸船艦赴台灣東部水域目前只是少量的測試，未來可能更多，我海巡雖有決心有技術，但也要考量現實困境，兩岸水域問題終究要從政治層面解決。