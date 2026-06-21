接二連三 陸科研船再闖我限制水域

大陸「向陽紅二十二」科研船十八日航入我國限制水域調查水文。大陸官媒稱，這意味「近海治理模式」已經涵蓋自然資源領域，並指這次調查屬於年度例行調查安排，可以預見未來還會有類似的精查。

六月初以來，大陸已有海警「岱山艦」編隊、交通部海事部門的「海巡09」、「海巡06」等艦赴台灣東部水域巡航和海上交通執法，這次換成自然資源部的科研船做相關海域水文調查。

「向陽紅二十二」科研船十八日航入我限制水域後，沿限制水域線一路北上。海巡署十九日表示，海巡「蘭嶼艦」及ＰＰ—一○○七七艇全程併航監控，並以夾擊方式造浪干擾、廣播驅離，十九日凌晨四時二十分，「向陽紅二十二」在彭佳嶼東北方二十四浬航出限制水域，持續往北離開我國水域。

大陸官媒央視旗下「玉淵譚天」二十日發文指出，六月十六日至十八日，大陸自然資源部在台灣以東管轄海域海洋環境調查，意味「近海治理模式」已經涵蓋自然資源領域。文章稱，了解台灣以東海域自然資源，可以為海洋國土空間開發保護奠定基礎，後續還可以進行立體分層設權的海洋經濟規畫，水面及水體層的海水養殖，海床及地底土層的跨海橋梁、海底電纜管道、海底隧道等都可以納入開發藍圖。

該文還特別點出，在例行調查期間，「一些勢力」曾試圖干擾作業。強調越是有人想攪局，越要把日常調查、巡查、保護工作做到位。

該文稱，海警、自然資源部等部門會各司其職、協同推進，將台灣島以東海域納入常態化、系統化管理。

文章中所稱的「一些勢力」並未具體點名，但可以對應到我海巡「蘭嶼艦」及ＰＰ—一○○七七艇全程併航監控及相關行動。

該文脈絡也將日本和菲律賓啟動專屬經濟區（ＥＥＺ）及大陸礁層海洋邊界談判納入「攪局」敘事，目前則未見到日本或菲律賓方面對此有任何相關說明。

文章強調，日菲透過雙邊安排，試圖對中國海域製造既成事實，侵犯中國合法權利，試圖在資源開發利用和權利主張上動手腳。這次自然資源部的例行調查，正是在這一框架下，通過實際行動鞏固對專屬經濟區的合法權利。

香港「南華早報」指出，這並非北京首次派遣研究船到台灣附近海域，但大陸主管機關針對這類任務發布公告的行為並不常見，此舉可以視為日本與菲律賓進行海上邊界談判後，北京試圖強化其在該海域管轄權主張的最新跡象。