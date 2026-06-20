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「仰中共鼻息」惹議 梁文傑稱若能減少對外依賴「個人被罵算不了什麼」

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑。圖／記者陳湘瑾攝影
陸委會副主委梁文傑。圖／記者陳湘瑾攝影

陸委會副主委梁文傑日前稱鳳梨釋迦幾乎沒有內銷市場、仰賴大陸採購，引發議論。梁文傑接連兩日發文表示，在記者會回應的內容遭斷章取義，原意是要指出國內消費量不足，不得已只好依賴中國大陸市場，也讓對岸有了政治工具可以利用。他表示，若爭議能促使國人多買多吃，減少對外依賴，「我個人被罵算不了什麼」。

陸委會副主委梁文傑18日在例行記者會上指出，台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，幾乎沒有內銷市場，可以說是完全要仰中共鼻息的農產品，此段說法引發議論，國民黨台東立委黃建賓、民進黨台東縣長參選人陳瑩也出面評論。

梁文傑除了在昨日晚間於社群平台回應黃建賓，強調「都是為了農民好，只是著眼點不同」，稍早又再次針對此事發文。

梁文傑首先提到，周四記者會回應台東鳳梨釋迦的內容，遭到斷章取義的扭曲，但我的原意很清楚，鳳梨釋迦的根本問題是國內消費量不足，不得已只好依賴中國大陸市場，也讓對岸有了政治工具可以利用。

他表示，初衷是擔心農民再度落入養套殺的陷阱，如果這件事能讓大家意識到問題所在，願意多買多吃養成習慣，減少對外依賴，那也是好事一件，「我個人被罵算不了什麼」。

梁文傑特別強調，要養成習慣，因為那才能可長可久，而不是政治話題過了就沒了。希望鳳梨釋迦能像火龍果一樣，從一個外來品種發展成台灣人生活中的一部份，從水果攤到超市到餐廳都買得到吃得到，人均消費量高達每人每年約2.5公斤。

他認為，因為國內消費量大，出口需求只有不到百分之一，這樣既能讓農民收入穩定，也不用仰對岸鼻息，「火龍果做得到，我相信鳳梨釋迦也做得到」。

梁文傑 中共 鳳梨

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