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黃建賓批否定農民努力 梁文傑：著眼點不同、都是為了農民好

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
陸委會副主委梁文傑。記者陳湘瑾／攝影
陸委會副主委梁文傑。記者陳湘瑾／攝影

針對陸委會副主委梁文傑日前表示「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃、完全仰中共鼻息的農產品」，國民黨立委黃建賓批評此說法否定農民努力。梁文傑昨日回應，對岸一切都是政治至上，現在也許可以依靠「政治訂單」，但長遠的市場並不站在台灣農民這邊。

陸委會副主委梁文傑18日在例行記者會上指出，台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，因為甜度高、要切片、非常大顆，小家庭可能吃三次都吃不完，幾乎沒有內銷市場，百分之九十幾的產量依賴大陸採購，可以說是完全要仰中共鼻息的農產品，「如果讓農民長期被對岸綁架，連帶綁架政府，不是長久之計」。

國民黨立委黃建賓19日表示，鳳梨釋迦不是憑空冒出來的作物，而是經過農業改良、在台東落地生根，由農業部輔導、農民投入心血與成本，一步一步建立起來的重要經濟作物。如今，官員一句話，就否定過去數十年的努力，讓農民情何以堪？

梁文傑當天晚上在社群平台發文回應，農業部並非無所作為，但根本問題在於國內民眾對鳳梨釋迦的消費量實在不如傳統釋迦。 吃水果是一種根深蒂固的習慣問題，但國內民眾對鳳梨釋迦的消費習慣不易養成。

他也提到，鳳梨釋迦甜度很高，而且和國人熟知的大目釋迦風味很不相同，國內消費量有限。而中國大陸偏好甜味水果，自2015年開始外銷，利之所趨，種植面積和產量也隨之擴大，到2021年達到最高峰。在這段時間，鳳梨釋迦的出口有百分之九十幾都是到大陸市場。

針對陸方2021年9月起以檢出介殼蟲為由，暫停我國鳳梨釋迦輸入。政府採取的因應措施包括增加國內消費，促銷推廣食用和購買，再開發冰品、飲品、果乾、果醋等；其次是想辦法拓展日本、菲律賓、新加坡、越南、加拿大等市場，提供外銷補助；三是推動廢園及轉作。

梁文傑再次重申，對農民來說，對岸又要開放當然是好事，但也要切記，對岸一切都是政治至上，一時的開放，可能又有農民投入成本要擴大種植面積，但是「養套殺」隨時可能再來一次。對岸的鳳梨釋迦種植面積已經是台灣的三倍大，價格便宜許多，品質也快追上。現在也許可以依靠「政治訂單」，但長遠的市場並不站在台灣農民這邊。

他最後也補充說道，以上所述情況，黃建賓委員一定都很了解。 我們都是為了農民好，只是著眼點不同。

黃建賓 梁文傑 農民

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