首次制定五年規劃 港府面臨經驗不足、時間緊張挑戰

香港政制及內地事務局局長謝小華今天在接受媒體訪問時稱，香港首次制訂五年規劃，面臨經驗不足、時間緊張的挑戰，因此要通過積極的社會諮詢收集不同意見，希望香港市民能從宏觀角度提出戰略性意見。

「香港01」報導，香港特區政府正就香港首份五年規劃進行公眾諮詢，負責統籌編制的政制及內地事務局局長謝小華今日出席港台「星期六問責」節目時表示，推行五年規劃的主要目的是對接國家發展大局，為香港未來五年的社會及經濟發展勾劃願景。

謝小華說，香港首次制訂五年規劃，面臨經驗不足、時間緊張等挑戰，希望透過積極諮詢收集不同行業的意見。她又表示，諮詢文件屬開放式框架，呼籲香港市民多從宏觀視野出發，就香港未來發展提出方向性及戰略性的意見。

香港首個五年規劃的公眾諮詢為期兩個月，公眾可在8月14日或之前提出意見。港府將舉辦多場諮詢會，聽取不同人士意見和建議，並爭取在今年第三季內發表香港五年規劃正式檔。

謝小華指出，港府目前已收到不少意見，特首李家超也已舉辦兩場諮詢會，聽取港區人大代表和政協代表的意見，未來會繼續加強諮詢工作，具體形式和細節將另行公布。

針對外界關注五年規劃是否意味著香港將走向「計劃經濟」或「脫離市場主導」，謝小華重申，香港一直奉行自由市場原則。然而，面對全球經濟競爭、地緣政治變化以及全球經濟發展規範的改變，香港的經濟發展不能脫離中國和全球大局。

對於坊間有意見認為諮詢文件缺乏新意且不少內容與施政報告及預算案重疊，謝小華重申，五年規劃旨在制訂長遠且具前瞻性的大藍圖，每年的施政報告則屬具體部署，財政預算案在資源上作配合，三者相輔相成。

香港首份五年規劃諮詢文件提出六大範疇，包括「加快北部都會區建設及推進其他地區空間規劃」、「經濟、金融和貿易」、「創新科技和產業發展」、「民生及社會發展」、「區域合作發展」、「文體旅協同發展、綠色生活及其他」。