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立陶宛同意北京設臨時代辦處 立總理：有助解決實際雙邊關係

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）。（美聯社）
立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）。（美聯社）

立陶宛議會外交委員會主席莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）17日透露，立陶宛同意讓中國在首都維爾紐斯設立臨時代辦處。他指出，現在改善關係的球落在中方，立陶宛提出建議，做出讓步，現在就等中國的回應。

據立陶宛國家廣播電視台，莫圖扎斯17日接受立陶宛知識廣播電台訪問時表示，立陶宛方面已踏出特定的一步，或許有點向中國低頭，「中國駐立陶宛大使館撤離，建議設立臨時代辦處，但我們拒絕了。如今，立陶宛同意讓北京設立臨時代辦處。」

台灣2021年11月在立陶宛開設駐立陶宛台灣代表處，是歐洲首個以台灣為名設立的外館。隨後引發立陶宛和中國陷入緊張關係。

星媒聯合早報指出，立陶宛當時允許台灣在維爾紐斯設立以「台灣」為名的代表處，北京將此舉視為支持台灣的國際地位，於是將駐立陶宛大使降等為臨時代辦。立陶宛採取反制措施，拒絕為臨時代辦處的中國外交官員發放新證件，去年5月以來立陶宛已沒有任何中國外交官。隨後兩國互撤大使，立中關係陷入低谷。北京之後還對立陶宛實施貿易制裁，直至2023年11月才解除。

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）18日稱，立陶宛與中國正就恢復外交關係進行磋商，但「截至今天尚未採取任何具體行動」。

魯吉尼涅未證實或否認莫圖扎斯的說法，她稱，立陶宛不是尋求與中國建立密友關係，但設立外交代表機構有助於解決實際的雙邊關係，包括為兩國人民往來提供便利。

立陶宛總理魯吉尼涅於2025年接任總理職務，她今年初表示，立陶宛在首都開設以「台灣」為名的台灣代表處，是一項戰略錯誤。對此，我外交部重申，台立是共享自由民主價值的重要夥伴，我駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，將持續與立陶宛保持密切協調與溝通，深化兩國關係。

大陸官媒「環球時報」當時則發文稱，修復對華關係，立陶宛「嘴上認錯還不夠」，並指立陶宛方面零零碎碎釋放出一些「改善對華關係」的訊息，但往往言行不一。

立陶宛 北京 大使館

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