陸藉外交文件強化對日「反軍國主義」敘事 星學者：效果或有限

近期中國大陸與多國聯合聲明頻繁使用「反對軍國主義」表述，強化歷史與安全敘事，對日本再軍事化施加外交與輿論壓力。但新加坡學者指出，實際效果可能有限，因為周邊國家普遍不願選邊站。

星媒聯合早報19日指，學者分析，對北京而言，日本強化軍事力量將更不利於大陸日後處理台灣問題。因此，北京試圖透過外交文件塑造國際輿論，以延緩日本防務能力提升步伐。並預計中國未來還將爭取更多國家表態支持，但多數地區國家相信不會選邊站。

文章依時序列出，去年11月日相高市早苗在國會眾議院答詢時發表「台灣有事、日本有事」言論後，中日關係隨即螺旋式下滑。今年5月下旬俄羅斯總統普亭訪陸以來，北京進一步透過與部分國家發表聯合聲明和聯合新聞稿，將「抵制新型軍國主義」、「反對軍國主義」等表述納入外交文件。

據大陸外交部官網，5月20日，中俄元首在北京會晤後發表聯合聲明，敦促日本抵制「新型軍國主義」和「再軍事化」；巴基斯坦總理夏立夫5月下旬訪陸，中巴5月26日發表聯合聲明，強調「堅定維護二戰勝利成果，反對任何法西斯主義、軍國主義捲土重來的圖謀。」

同時，6月中旬大陸外長王毅訪問蒙古國，6月14日雙方發表聯合新聞公報，其中寫入「譴責任何形式的法西斯主義、軍國主義，不支持任何企圖恢復此類思想的行為」；緬甸總統敏昂萊訪陸，中緬17日發表聯合聲明，包含「反對軍國主義捲土重來等危害地區和平穩定的圖謀，堅決捍衛第二次世界大戰勝利成果和戰後國際秩序。」

另外，大陸國家主席習近平6月初訪問北韓，兩國未發表聯合聲明，但習近平投書朝媒《勞動新聞》文章提出，雙方密切多邊協作，「反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑。」

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江分析，北京確實透過外交文件嘗試延緩日本「再軍事化」處理程序，但實際效果有限，因為周邊國家普遍不願選邊站；菲律賓、越南甚至可能歡迎日本增強軍事存在，以平衡地區力量，他評估，中國仍將持續透過外交管道爭取更多國家表態支持。

李明江也判斷，「日本軍事能力增強」趨勢短期內難被阻擋，再加上北韓拒絕無核化、美國推動盟友承擔更多安全責任等因素，亞太、特別是東北亞安全環境的不確定性正在升高。

海頤智庫日本研究中心主任陳洋則認為，中國透過外交途徑對日本施加壓力在一定程度上取得成效。他指，不僅日本國內，許多國家和地區均出現對日本「新型軍國主義」、「再軍事化」的批評與擔憂，以及不同規模的抗議活動。

陳洋分析，中國系統性地強化對日本的外交和輿論壓力，目的是不再侷限於雙邊對日交涉，而是將相關議題納入第三國聯合聲明框架，以凸顯日本的歷史責任，並對照日本當前的軍事政策動向。