中韓磋商 南韓關切「陸默許北韓擁核」

大陸國家主席習近平日前與朝鮮（北韓）領導人金正恩會談時，未提及「朝鮮半島無核化」，引發外界猜測大陸默許北韓擁核。中韓外交部十七日舉行司局級磋商時，韓方就此向中方表達關切，認為該論調不利於半島和平穩定。中方則在會上談及台灣問題，韓方回應恪守一個中國原則。

韓聯社報導，韓國外交部東北亞和中亞局新任局長南鎮十七日與來訪的大陸外交部亞洲司司長劉勁松舉行例行工作磋商，重點圍繞朝核問題及雙方共同關切交換意見。南鎮表示，這次會晤安排在習近平訪問北韓之後，雙方就半島問題開展戰略溝通。南鎮說，韓方期待朝中關係發展能夠為朝鮮半島和平穩定作出貢獻，並敦促中方繼續發揮建設性作用。

對於中朝領導人會談未公開表述「朝鮮半島無核化」引發的猜測，韓方借本次雙邊磋商向中方明確表態，有關「大陸默許北韓擁核」的說法蔓延不合適，也無助於朝鮮半島和平穩定。不過，報導稱，韓方內部同時研判認為，中方在半島問題上的立場保持連續性、穩定性，即堅持維護半島的和平穩定，堅持實現半島無核化，堅持通過對話協商解決問題。

報導表示，作為聯合國安理會常任理事國，中方一貫恪守核不擴散準則，對日本核武裝可能性也保持警惕，因此中方不會調整對朝鮮半島無核化的基本立場。報導引述韓國外交部官員表示，中方在會上也表態願繼續為朝鮮半島局勢穩定發揮建設性作用。

雙方還就大陸外交部長王毅訪韓，以及海域劃界副部級磋商等高層交往日程進行協調，但未敲定具體時間。韓中原預計在第一季舉行外長會晤，但傳出王毅因南韓電子入境卡涉台問題推遲訪韓，韓國外交部則否認。

此外，中方在會上談及台灣問題，韓方重申恪守一九九二年「韓中建交聯合公報」確立的一個中國原則，指歷屆政府支持該原則的立場未變。大陸外交部十八日深夜以未具名發言人發布答記者問，稱此次韓國外交部主管局長向媒體完整、公開重申中韓建交公報涉台表述，中方對此「積極」評價；相信韓方會恪守政治承諾，以實際行動踐行一中原則。