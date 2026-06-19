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香港特首稱上任四年港最大轉變：兩制抗拒一國變真一國兩制

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港特首李家超接受媒體聯訪。（中通社）
香港特首李家超接受媒體聯訪。（中通社）

香港特首李家超和本屆港府即將上任四周年，李家超其任內四年，香港最大轉變在於「一國兩制」由兩制抗拒一國，變為真正實踐「一國兩制」內涵，又說其是否連任言之尚早。

李家超為到任快四年接受香港電子媒體聯訪，他稱其任內香港經濟持續增長，公屋輪候時間縮短，港府亦解決了幾個累積多年的問題，包括取締劣質劏房、規管網約車，長遠令市民受惠。

上任即將四年，對於他推出連串改革措施是否已回應市民對公務員制度的訴求，李家超形容改革是「進行式、並無終點」，指以往香港政府較重視程序，他上任以來，已改革政府思維，注入「以結果為目標」的文化，相信若公務員團隊全面落實，有能力自我改革。

他又說香港政府以往很多政策，都違反「因地制宜」及「因時制宜」原則下需考慮的因素，告誡公務員團隊避免過份依賴先例，窒礙改革步伐。「要解放讓先例變成枷鎖的文化，先例有存在的原因，但參考先例不可變成盲目及墨守成規，因為很多問題是首次遇上，改革就是因以前的做法未必最好。」

大埔宏福苑世紀火災至今近七個月，火災獨立委員會目標九月前完成工作。李家超稱會認真落實獨立委員會報告的建議，相信有助釐清責任誰屬，但強調任何追責工作，都必須確保過程及處理方法公平、公正，懲罰需根據事實、證據及錯失程度，作出相稱處置，不能基於個人喜好或偏見。

一國兩制 李家超 港府

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