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南韓外交部官員重申與陸建交公報「一中」立場 陸外交部回應了

聯合報／ 大陸中心／即時報導
6月17日，大陸外交部亞洲司司長劉勁松（右），在首爾與南韓外交部東北亞中亞局新任局長南鎮舉行例行工作磋商。（取自大陸外交部網站）
6月17日，大陸外交部亞洲司司長劉勁松（右），在首爾與南韓外交部東北亞中亞局新任局長南鎮舉行例行工作磋商。（取自大陸外交部網站）

南韓外交部東北亞和中亞局新任局長南鎮18日向記者表示，韓中建交聯合公報指出，「大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部分之立場」，大陸外交部在18日深夜以「答記者問」形式表示「中方對此積極評價」。

大陸外交部網站18日深夜稱，今年1月，南韓總統李在明訪陸前夕，接受中國媒體採訪時，就台灣問題表示，「韓中兩國的基本關係，在建交之初就確立了非常原則的、基本的立場。韓政府始終恪守這一立場，從未偏離。韓方對中國最核心的關切——台灣問題，將一如既往秉持尊重一個中國的立場。」此後，李在明訪陸時表示，韓方尊重中國核心利益和重大關切，堅持一個中國。

大陸外交部發言人稱，此次南韓外交部主管局長「向媒體完整、公開重申中韓建交公報涉台表述」，即「大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部分之立場」，中方對此積極評價。

該發言人指，「我們希望並相信韓方會堅守建交初心，恪守政治承諾，以實際行動踐行一個中國原則，維護中韓關係政治基礎。」

此前一天，即6月17日，大陸外交部亞洲司司長劉勁松，在南韓首爾與該國外交部東北亞和中亞局新任局長南鎮舉行例行工作磋商，大陸外交部指，此行「就中韓關係和共同關心的問題交換意見，同意積極落實兩國元首互訪時達成的重要共識，致力於兩國戰略合作夥伴關係行穩致遠。」

南韓 外交部 韓方

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