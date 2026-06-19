任期只餘1年 港特首仍拒絕說明是否連任

香港行政長官李家超的任期大概只餘下1年，外界近期頗為關注他是否連任，但他今天接受媒體訪問時，仍然拒絕說明是否連任，回應稱「言之尚早」。

李家超今天接受本地多家電子傳媒訪問，回顧上任4年以來的施政。官方香港電台報導，當被問到連任問題時，他說，連任問題言之尚早，將會聚精會神做好未來1年工作，推出好政策令市民受惠。

中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前來港，就香港首份「五年規畫」及北部都會區進行考察調研，期間一直由李家超陪同。

夏寶龍17日傍晚離港時，本地媒體拍攝到，夏寶龍與送行的李家超握手道別後，向對方豎起大拇指，表示讚揚和支持，媒體則進一步猜測是否暗示北京方面支持李家超連任。