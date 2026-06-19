外界猜測中國默許北韓擁核 韓國向北京表關切

日前中國國家主席習近平與北韓領導人金正恩會談時，未提及「無核化」，引發外界猜測「中國默許北韓擁核」。韓國政府17日就此向中國表達關切，認為該論調不利於朝鮮半島和平穩定。

據韓聯社報導，韓國外交部18日表示，韓國外交部東北亞和中亞局局長南鎮17日與來訪的中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行磋商。

南鎮表示，此次會晤安排在習近平訪問北韓之後，雙方就朝鮮半島問題進行戰略溝通。南鎮說，韓方期待北韓與中國關係發展能夠為朝鮮半島和平穩定作出貢獻，並敦促中方繼續發揮建設性作用。

本月8日，習近平與金正恩在平壤舉行會談，但未公開提及「朝鮮半島無核化」，相關猜測隨之發酵。韓方藉本次雙邊磋商向中方明確表態，有關「中國默許北韓擁核」的說法不宜擴散，也無助於朝鮮半島和平穩定。

不過報導也提到，韓國內部研判，中國在半島問題上的立場保持連續性、穩定性。中國作為聯合國安理會常任理事國，一貫主張核不擴散準則，對日本核武裝的可能性也保持警惕，因此北京不會調整對朝鮮半島無核化的基本立場。

報導引述韓國外交部官員表示，中方在會上也表態願繼續為朝鮮半島局勢穩定發揮建設性作用。

中國外交部官網18日也發布相關消息指出，劉勁松在韓國首爾與南鎮舉行例行工作磋商，就中韓關係和共同關心的問題交換意見，同意積極落實兩國元首互訪時達成的重要共識，致力於兩國戰略合作夥伴關係行穩致遠。

韓聯社報導指出，這次會談上，雙方還就中國外交部長王毅訪韓，以及海域劃界副部級磋商等高層會議日程進行協調，但未敲定具體時間。雙方還梳理落實兩國領導人此前商定的人文友好項目，包括大熊貓租借、中國境內南韓獨立運動遺址保護等內容。

南鎮稱，雙方將延續去年11月、今年1月領導人互動帶來的韓中關係回暖趨勢，爭取在今年11月深圳亞太經濟合作組織（APEC）峰會前持續推進高層往來，在外交安全、經貿、文旅人文等領域推動落實兩國領導人會晤後續措施。

BBC中文網日前報導，2019年習近平訪問北韓時多次提及半島無核化，然而此次習金會後新華社發布的會談紀要，「無核化」一次都沒有出現。報導指，自金正恩去年9月訪中以來，中國官方聲明中已不再出現有關「無核化」的表述。