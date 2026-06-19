繼送李在明小米手機後 習近平贈敏昂萊華為新款摺疊機

緬甸總統敏昂萊訪問北京期間，大陸國家主席習近平贈送他華為最新款摺疊手機。這是習近平送小米手機給南韓總統李在明後，再次向外國元首贈送大陸國產手機。

緬甸國家元首社媒帳號X於17日發布貼文稱，敏昂萊與習近平舉行會晤期間，習近平向他贈送華為最新款智慧型手機作為紀念禮物，敏昂萊親自開箱試用。貼文配上多張照片，展示了敏昂萊開箱手機後與習交談畫面，習近平在翻譯陪同下向敏昂萊介紹起了手機功能。

貼文寫道，「在收到這份象徵中國先進技術能力的禮物後，敏昂萊總統在儀式上親自開箱並研究了這款設備，對其性能和技術特點表現出濃厚興趣。」

照片顯示，習近平贈送敏昂萊的手機，是華為4月發布的首款橫向闊摺疊手機Pura X Max，售價10,999元人民幣起（約合新台幣51,397元）。

習近平16日在北京人民大會堂舉行國家元首歡迎儀式，接待到訪的敏昂萊。在中緬元首會談中表示，中國支持緬甸新政府統籌發展和安全。

這是70歲的敏昂萊今年4月透過自己主導的選舉當選總統後，上任後首次以總統身份訪陸。2021年他發動軍事政變推翻民選政府，扣押當時的國務資政翁山蘇姬，引發緬甸內戰、遭西方制裁，在外交上陷入孤立。

去年11月，習近平到南韓慶州出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間與李在明會晤，並送他2部小米手機。李在明當時打趣問到手機的通訊安全怎樣，習近平幽默回應「你看看有沒有後門」，李在明拍手大笑。李在明夫婦並在今年1月訪問北京時，用該手機和習近平夫婦合影。

《韓民族日報》當時報導稱，按國家元首之間贈送高端禮品的慣例，習近平本應選擇比小米更高端的華為手機贈送給李在明，但他並未這樣做。

報導分析，華為是美國重點制裁對象，在南韓民眾中的形象也較為負面，小米則未受制裁，且在南韓的輿論敏感度較低。習近平可能是考慮到南韓在中美競爭中所處的特殊位置，因而選擇了小米產品。此外，習近平贈送的不是最新款小米17，而是採用了LG顯示屏的舊型號小米15 Ultra。