快訊

鱷魚沒咬到卻重傷命危！3歲童疑遭人拋入池中 園長妻子急跳下救人

「米克拉颱風」最快明生成 氣象署示警：下周轉中颱 恐逼近台灣

遭綠營側翼批繞路不與蘇巧慧碰面 李四川競辦用影片還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

繼送李在明小米手機後 習近平贈敏昂萊華為新款摺疊機

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
緬甸總統敏昂萊（右一）訪問北京期間，大陸國家主席習近平（右二）向他贈送華為最新款摺疊手機。 （緬甸國家元首Head of State社媒X帳號）
緬甸總統敏昂萊（右一）訪問北京期間，大陸國家主席習近平（右二）向他贈送華為最新款摺疊手機。 （緬甸國家元首Head of State社媒X帳號）

緬甸總統敏昂萊訪問北京期間，大陸國家主席習近平贈送他華為最新款摺疊手機。這是習近平送小米手機給南韓總統李在明後，再次向外國元首贈送大陸國產手機。

緬甸國家元首社媒帳號X於17日發布貼文稱，敏昂萊與習近平舉行會晤期間，習近平向他贈送華為最新款智慧型手機作為紀念禮物，敏昂萊親自開箱試用。貼文配上多張照片，展示了敏昂萊開箱手機後與習交談畫面，習近平在翻譯陪同下向敏昂萊介紹起了手機功能。

貼文寫道，「在收到這份象徵中國先進技術能力的禮物後，敏昂萊總統在儀式上親自開箱並研究了這款設備，對其性能和技術特點表現出濃厚興趣。」

照片顯示，習近平贈送敏昂萊的手機，是華為4月發布的首款橫向闊摺疊手機Pura X Max，售價10,999元人民幣起（約合新台幣51,397元）。

習近平16日在北京人民大會堂舉行國家元首歡迎儀式，接待到訪的敏昂萊。在中緬元首會談中表示，中國支持緬甸新政府統籌發展和安全。

這是70歲的敏昂萊今年4月透過自己主導的選舉當選總統後，上任後首次以總統身份訪陸。2021年他發動軍事政變推翻民選政府，扣押當時的國務資政翁山蘇姬，引發緬甸內戰、遭西方制裁，在外交上陷入孤立。

去年11月，習近平到南韓慶州出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間與李在明會晤，並送他2部小米手機。李在明當時打趣問到手機的通訊安全怎樣，習近平幽默回應「你看看有沒有後門」，李在明拍手大笑。李在明夫婦並在今年1月訪問北京時，用該手機和習近平夫婦合影。

《韓民族日報》當時報導稱，按國家元首之間贈送高端禮品的慣例，習近平本應選擇比小米更高端的華為手機贈送給李在明，但他並未這樣做。

報導分析，華為是美國重點制裁對象，在南韓民眾中的形象也較為負面，小米則未受制裁，且在南韓的輿論敏感度較低。習近平可能是考慮到南韓在中美競爭中所處的特殊位置，因而選擇了小米產品。此外，習近平贈送的不是最新款小米17，而是採用了LG顯示屏的舊型號小米15 Ultra。

習近平 華為 敏昂萊

延伸閱讀

美籍緬甸研究員敏辛遭拘 所創智庫籲中國立即釋放

對鏡頭燦笑！李在明G7峰會與川普合影 曝「勾小指約定」交流高爾夫

川普感謝習近平與普丁保持中立 稱有助美伊停火

韓正會見美國前運輸部長趙小蘭 籲中美加強經貿等領域合作

相關新聞

繼送李在明小米手機後 習近平贈敏昂萊華為新款摺疊機

緬甸總統敏昂萊訪問北京期間，大陸國家主席習近平贈送他華為最新款摺疊手機。這是習近平送小米手機給南韓總統李在明後，再次向外國元首贈送大陸國產手機。

習近平心腹蔡奇兼任國家行政學院院長 陳希卸任

大陸官方新華社18日晚間報導指出，大陸國務院任免國家工作人員。蔡奇兼任國家行政學院院長，陳希不再擔任國家行政學院院長職務。這也意味著央黨校校長再次由政治局常委兼任。

台灣餐廳在大陸不吃香？年輕老闆打造新台灣價值

儘管老一代的台灣連鎖品牌如85度C、鮮芋仙名聲不如以往響亮，在沉浸於時代眼淚傷感之外，上海有些台灣年輕老闆正打造新一代品牌，他們正以新眼光、熱情服務來傳遞另一種台灣味，面對更加競爭、快速變化的大陸市場，他們隨時調整應變，展現另一種台灣價值。

【即時短評】張凌赫「不單純了」？

近期在兩岸報爆火的大陸藝人張凌赫出席海峽論壇，由於明星效應，海峽論壇這一過去被許多人視為「就是一個兩岸活動」、無太多記憶點的交流平台，在社群媒體上罕見地有幾百甚至上千條褒貶不一的留言。若以行銷學的角度，與過去幾屆海峽論壇相比，算是「行銷成功」。

內需困局…陸1億人背債 拖累經濟復甦

彭博報導，過去數年間，大陸消費者的信用卡、房貸等各類不良消費貸款激增，估計多達一億名大陸消費者正深陷個人債務泥淖，由此累積超過二兆元人民幣（逾十兆台幣）的壞帳。這嚴重削弱了大陸官方提振內需的努力，對大陸經濟復甦步伐構成威脅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。