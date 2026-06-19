整治帳號名稱冒充等亂象 北京發動3個月整治

中共中央網信辦18日發布通知，即起展開為期3個月的「清朗、整治帳號名稱資訊亂象」專項行動，重點整治4類突出問題，包含名稱冒充、身分偽裝、夾帶違規資訊等。

央視微信公眾號報導，首要整治亂象是名稱冒充問題，主要是假冒、仿冒官方機構帳號，在帳號名稱、簡介中嵌入黨政軍機關等官方機構資訊，使用相同或相似名稱、標識，惡意誤導公眾。

還有假冒仿冒媒體、名人帳號，在名稱、簡介中嵌入新聞單位資訊，或使用「新聞」、「報導」、「發布」等具有新聞媒體屬性工作表述，營造權威資訊假象。

其次是身分偽裝問題，包含未經認證加註頭銜，仿造權威專業形象，違規發布專業領域資訊內容；偽裝特定職業人員；蹭炒熱點事件，冒充熱點事件當事人或其親友、相關人員等，發布所謂「內情」、「細節」資訊，藉機惡意博取流量或獲取粉絲關注。

在夾帶違規資訊問題方面，有在頭像、名稱、簡介中，嵌入違規外鏈，如二維碼、網址、手機號等，引流跳轉至色情、賭博、山寨等違法違規網站。有暗含不良訊息，在頭像、名稱、簡介中，發布色情、賭博、迷信等暗示性資訊內容，使用諧音、隱晦詞、表情符號等方式惡意調侃或侮辱謾罵他人。

此外，還包含資訊黑灰產問題。偽造虛假數據。通過刷量軟體、群控系統、黑灰產管道偽造粉絲數、點讚數等，營造虛假人氣。

中央網信辦要求，各地網信部門要督導網站平台全面規範帳號名稱資訊註冊、使用和變更等行為，持續加強帳號名稱資訊的全流程管理。對假冒仿冒黨政機關、偽裝專業人員、夾帶違規資訊等帳號，採取限期更正、禁言、限流、關閉等處置措施。