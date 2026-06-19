中共安排英國大使參訪梁家河 分析：修補中英關係

英國駐中國大使魏磊17日獲安排前往中共革命根據地延安，參訪了中共總書記習近平年輕時「下鄉」的梁家河村，是中共20大以來，首位到訪梁家河的西方大使；分析表示，中共似乎有意透過英國的「中國通」調整或修補兩國關係。

中共中央對外聯絡部17日發布訊息，指聯絡部副部長陸慷與魏磊當天共赴陝西延安，參訪楊家嶺革命舊址、延安革命紀念館、延川縣文安驛鎮梁家河村等。

據公佈，在參訪過程中，陸慷向對方表示，習近平指出，中英關係要發展好，互信是基礎，認知是前提。

陸慷說：「相信通過此次參訪，有助於英方更好理解中國共產黨堅持解放思想實事求是、堅持全心全意為人民服務、堅持自力更生艱苦奮鬥、堅持樹立和踐行正確政績觀的來時路，增進對中國和中共全面、客觀、準確的認知，有助於雙方共同落實好兩國領導人重要共識、推動發展中英長期穩定的全面戰略夥伴關係。」

他又說：「面對當前變亂交織的國際形勢，中英應攜手展現大國擔當，加強溝通協調，堅定維護二戰後確立的國際秩序，推動構建更加公正合理的全球治理體系。」

據公布，魏磊感謝中聯部協助安排這次參訪，表示發展英中長期穩定的全面戰略夥伴關係，需要雙方深化相互了解和認知、增進互信。

他又說：「英國駐華使館願繼續推動兩國之間交流對話、增進相互瞭解與友誼，促進英國與陝西的務實合作，特別是與延安梁家河在農業等領域合作，促進英中關係結出更多果實。」

香港時事評論員劉瀾昌今天接受中央社記者訪問時說，魏磊參訪延安及梁家河，正值中英關係緊張，比如香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪因為被裁定違反英國國安法，昨天被判刑8年，目前不知道中方會否報復。

他認為，在中英關係緊張之際，中方安排魏磊參訪梁家河，也許是希望透過這些英國「中國通」調整或修補兩國關係。

他說，梁家河很偏遠，不容易去，一般人很難獲得安排前往，這次中方安排魏磊到訪，也可以說是打「習近平牌」，做好英國「中國通」的關係，從而透過他們調整中英關係。

此外，香港星島日報今天在相關報導中表示，魏磊是前香港總督衛奕信之子，他此行是在中共成立105週年前夕到訪梁家河，也是中共20大以來首位到訪梁家河的西方國家駐中國大使。

另據明報的報導，魏磊能說流利普通話，去年8月接替吳若蘭擔任英國駐中國大使。報導表示，過去寮國總理、非洲大使等政要曾到訪梁家河，魏磊卻是首位到訪梁家河的西方大使，並且由中聯部副部長親自陪同。

據報導，1969年初，未滿16歲的習近平來到梁家河大隊「插隊」，成為農民，前後7年，並且加入中共。

衛奕信是英國外交官，早年的中文譯名是魏德巍，熟知中國事務，80年代負責與中方起草「中英聯合聲明」，後來又在中英聯合聯絡小組中擔任首任英方首席代表。

1986年12月，時任香港總督尤德突然逝世，英國政府決定派遣衛奕信接任，成為香港第27任總督。衛奕信到港履新時，當時香港距離主權轉移尚有10年。在這個過渡期內，中國大陸於1989年發生「六四事件」，引起港人恐慌，對香港前途的信心跌至低點。

有見及此，衛奕信推出多項政策穩定民心，當中包括在大嶼山興建新機場的「玫瑰園計畫」，但這項計畫引起北京方面極大不滿，批評英國在撤出香港之前消耗香港儲備，衛奕信不久被撤換。