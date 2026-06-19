習近平心腹蔡奇兼任國家行政學院院長 陳希卸任

近期在兩岸報爆火的大陸藝人張凌赫出席海峽論壇，由於明星效應，海峽論壇這一過去被許多人視為「就是一個兩岸活動」、無太多記憶點的交流平台，在社群媒體上罕見地有幾百甚至上千條褒貶不一的留言。若以行銷學的角度，與過去幾屆海峽論壇相比，算是「行銷成功」。

2026-06-19 06:50