聽新聞
0:00 / 0:00

從舟山一路繞到花蓮外海…大陸科研船遭海巡廣播驅離 違反國際公約

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
海巡「蘭嶼艦」在監控過程中，持續向中國「向陽紅22」實施廣播及驅離。記者廖炳棋／翻攝
海巡「蘭嶼艦」在監控過程中，持續向中國「向陽紅22」實施廣播及驅離。記者廖炳棋／翻攝

海巡署深夜針對中國新華社報導，指出中國自然資源部今（18）日組織「向陽紅22」科研船在台灣東部專屬經濟海域開展所謂的「海洋環境調查」，嚴重違反國際公約。

海巡署說，已運用聯合情監偵手段，全程掌握中國「向陽紅22」科研船動態，該船自6月10日5時許，於中國舟山出港後，6月11日航經日本宮古島東方52浬，6月12日至15日航行至蘭嶼東南方448浬海域，隨後在日本與那國島以南及台灣東部專屬經濟海域來回航行。今（18）日20時，「向」船位於我國花蓮東方41浬（限制水域外14浬），距日本與那國島50浬，由海巡「蘭嶼艦」持續併航監控中。

海巡「蘭嶼艦」在監控過程中，持續向中國「向陽紅22」實施廣播如下：「呼叫中國向陽紅22，這裡是中華民國海巡署蘭嶼艦廣播，這裡是中華民國專屬經濟海域，你們在這個海域不享有任何主權權利或管轄權。你的行為已經違反國際公約等規定，我要求你立即離開」，中國「向陽紅22」科研船隨即以航速15節的速度，持續向北航離中。

海巡署強調，近期中國頻繁利用公務船及科研船在我國東部專屬經濟海域航行，假借科學調查等藉口，藉事藉端行霸權擴張之實，嚴重破壞區域的和平與穩定。海巡署強調，中華民國臺灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬。依據國際法與「聯合國海洋法公約」，我國在台灣東部專屬經濟海域擁有主權權利與管轄權，中國意圖透過海上航行或科研調查等騷擾，都無法改變此一不爭的事實。「海巡在，主權就在」，海巡艦艇將採取一切必要手段，強勢驅離騷擾我國海域的中國船舶，捍衛國家主權，確保我國海域安全。

海巡「蘭嶼艦」在監控過程中，持續向中國「向陽紅22」實施廣播及驅離。記者廖炳棋／翻攝
海巡「蘭嶼艦」在監控過程中，持續向中國「向陽紅22」實施廣播及驅離。記者廖炳棋／翻攝

花蓮 海巡署 蘭嶼

延伸閱讀

為了解自然生態？ 大陸自然資源部組織對台灣以東管轄海域海洋環境調查

賴總統：大陸非沿岸國家 無權介入日菲EEZ談判

菲律賓稱黃岩島浮動設施已撤除 陸外交部：他國無權干涉

離島婦人膽囊炎病痛難耐　澎湖海巡救援送醫

相關新聞

內需困局…陸1億人背債 拖累經濟復甦

彭博報導，過去數年間，大陸消費者的信用卡、房貸等各類不良消費貸款激增，估計多達一億名大陸消費者正深陷個人債務泥淖，由此累積超過二兆元人民幣（逾十兆台幣）的壞帳。這嚴重削弱了大陸官方提振內需的努力，對大陸經濟復甦步伐構成威脅。

遭質疑砸98萬裝修會議室 陸委會開放媒體參觀澄清

國民黨立委王鴻薇質疑陸委會花費98萬元裝修10坪會議室，陸委會除發布新聞稿澄清外，也在今天開放媒體參觀實際空間。該空間除供會議使用，也可作為港人人道關懷面談場所，台港策進會董事長賴秀如表示，跟港人互動有時候也要注意安全，最近的確是有在台港人受到跨境鎮壓。

習近平手柔軟像雲朵？ 梁文傑喊沒什麼好評論：子不語怪力亂神

針對媒體報導，國民黨主席鄭麗文向美方人士描述習近平的手柔軟像是雲朵，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天回應，關於習近平的手，...

幼兒園教唱中共黨慶歌？北市教育局稱烏龍陳情 陸委會籲「再檢視一下」

有關北市幼兒園教唱中共黨慶歌曲一事，台北市教育局稱是烏龍案件，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天說，請台北市教育局再進行檢視...

饒慶鈴稱為農民請命 梁文傑：對岸綁架農民、連帶綁架政府非長久之計

海峽論壇爭議持續延燒，陸委會副主委梁文傑今天重申，海峽論壇2012年起即被定調為中共統戰平台，政府的大陸政策不該分中央還是地方，饒縣長親自去是配合，用視訊也是配合，並指這都是多年來累積的變化所造成的結果，對岸要負最大責任。

陸客騎電動車遊金門違規頻傳 縣府擬推租車前測驗把關

隨著小三通來金旅遊人潮持續增加，微型電動二輪車成為陸客遊覽金門的重要交通工具。金門縣政府近日委託國立金門大學進行問卷調查，結果顯示，使用者以來自大陸廈門、泉州的年輕旅客居多，雖普遍認為金門騎乘環境安全，但因兩岸交通規則差異，違規與事故問題也逐漸浮現。縣府已著手研議建立租車前交通安全教育、測驗機制及業者認證制度，希望在發展觀光之餘，也能兼顧交通安全與居民生活品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。