砸98萬裝修會議室？陸委會發聲澄清 內部空間、用途曝光

國民黨立委王鴻薇質疑陸委會花費98萬元裝修10坪會議室，陸委會除發布新聞稿澄清外，也在今天開放媒體參觀實際空間。該空間除供會議使用，也可作為港人人道關懷面談場所，台港策進會董事長賴秀如表示，跟港人互動有時候也要注意安全，最近的確是有在台港人受到跨境鎮壓。

王鴻薇昨天於立院質詢，指陸委會花費98萬元裝修辦公室，除質疑陸委會把預算拆到100萬以下，又指現在跟港澳之間的業務也非常少，「財政拮据、預算需求迫切之下，花百萬元在台港策進會裝修所謂的多功能會議室」。

陸委會除了在昨天傍晚發布新聞稿澄清，也在今天下午陸委會例行記者會結束後帶記者參訪由策進會董事長辦公室修整成為的多功能會議室，陸委會主委邱垂正、策進會董事長賴秀如、陸委會副主委沈有忠等人都現身。

由於該空間也會用來做港人人道關懷面試。賴秀如表示，跟港人互動有時候也要注意安全，最近的確是有在台港人受到跨境鎮壓，在這個地方是相對安全的。

她也提到，感謝陸委會把這個地方做成多功能空間，反而是把閒置空間做更好的運用。並指昨天國會議員用假的圖片在立法院質詢是很不妥的。

陸委會說明，因陸委會會議室空間有限，又經常有召開閉門會議需求，經多次評估，並與台港策進會協調，將原策進會董事長辦公室修整為多功能會議室，提供策進會等業務使用外，可運用作為本會部分閉門會議空間，以活化該空間之使用效能，並可撙節向外租借場地之費用。