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習近平手柔軟像雲朵？ 梁文傑喊沒什麼好評論：子不語怪力亂神
針對媒體報導，國民黨主席鄭麗文向美方人士描述習近平的手柔軟像是雲朵，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天回應，關於習近平的手，「子不語怪力亂神」。
媒體報導，鄭麗文並向美國人分享，曾經為此問了算命師，什麼樣的人的手會是這樣？算命師告訴她：「這是一個成功者的手相」。
梁文傑今天在陸委會例行記者會指出，關於習近平的手，「子不語怪力亂神」，手相、面相這些事情，沒有什麼好評論的。
至於鄭麗文批評政府要查處台東縣長饒慶鈴，聲稱這是「白色恐怖的幽魂又回來」，梁文傑說，鄭麗文經常把這些字眼掛在嘴上，但是都沒有看到她對中共最近一連串事件表態，包含阻撓賴總統出訪、在台灣東部海域號稱常態性巡邏等等，沒有看到鄭麗文批評過中共。
鄭麗文還稱，她此次訪美規模史無前例、成果超越預期，梁文傑說，鄭麗文對自己有超乎常人的信心，這是在一般人身上罕見的特質，「相當令人佩服」。
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