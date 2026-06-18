賴總統指美對台安全承諾未變、期待軍購獲批 陸外交部回應了

美國140億美元對台軍售進度受矚目，賴清德總統今天與國際媒體茶敘時說，美國對台安全承諾未變，相關軍售案仍在審議中，期待順利通過。對此，大陸外交部下午重申，中方堅決反對美國對台售武的立場是一貫的、明確的

美國總統川普曾稱，對台軍售是與北京談判的好籌碼。五月川習會後，川普一直未就140億美元的軍售按做出決定，引發關注。

對於賴清德今天的發言，大陸外交部發言人林劍18日下午在例行記者會上表示，民進黨當局和賴清德本人的言行，絲毫改變不了台灣問題純屬中國內政的根本性質，撼動不了國際社會堅持一個中國的穩固格局，更阻擋不了中國終將統一、也必將統一的歷史大勢。

林劍並強調，中方堅決反對美國對台售武的立場是一貫的、明確的。