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幼兒園教唱中共黨慶歌是烏龍？ 梁文傑籲北市教育局：有錯就改嘛

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

台北市教育局稱，北市公立幼兒園教唱中共建黨百年紀念歌曲一事是「烏龍陳情」，選用歌曲並非中共黨慶歌曲。陸委會副主委梁文傑18日則表示，名為《把未來點亮》的兩個版本雖歌詞、創作者及演唱者不同，但都是為中國共產黨建黨百年所創作，呼籲北市教育局重新檢視，「有錯就改嘛，就這麼簡單」。

6月18日，陸委會舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。媒體關切，有家長檢舉北市公立幼兒園要求學生學唱與中共黨政的相關歌曲，但北市府日前稱這是烏龍陳情，陸委會掌握的具體情況為何。

梁文傑表示，陸委會是接到民眾陳情，指有幼兒園在畢業典禮或老師教唱時，選用《把未來點亮》這首歌。根據陳情人提供的資訊，該曲是在2021年由李昕融演唱的版本。

梁文傑指出，這首歌在百度百科明確寫出，《把未來點亮》是為了慶祝中國共產黨建黨100周年而創作的歌曲，該曲旨在讓聽眾明白，「中國共產黨就像一座永不熄滅的燈塔」。

他表示，陸委會將這首歌經由教育部及台北市政府去了解後，北市府認為幼兒園所使用的並非李昕融演唱的版本，而是由龔俊演唱、同樣名為《把未來點亮》的歌曲，所以他們認為這是烏龍爆料。

不過，梁文傑強調，「這兩首歌都是為了中國共產黨百年所創作的歌曲」。他說，這兩首歌雖然歌詞不同、創作者不同、演唱者也不同，但歌名一樣，「都是為了中國共產黨百年慶典所創作的歌曲」。

梁文傑表示，「所以我們這邊要提醒台北市政府注意，不管是哪一個版本的《把未來點亮》都一樣，它就是在歌頌中共的歌曲」。

梁文傑 幼兒園 中共

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