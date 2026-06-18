張凌赫出席海峽論壇喊話 梁文傑：在國台辦操作下染上政治色彩

在陸劇《逐玉》裡飾演「武安侯」的大陸男星張凌赫，13日出席海峽論壇大會，喊話「海峽的距離擋不住同胞走親走近的交流步伐」，陸委會副主委梁文傑今表示，張凌赫在國台辦操作下染上政治色彩，如果他要申請來台，還是會依照規定來做審核。

在陸劇《逐玉》裡飾演「武安侯」的大陸男星張凌赫，13日上午在廈門舉行的海峽論壇大會，稱海峽的距離擋不住同胞走親走近的交流步伐，並喊話更多台灣同胞跨越海峽到大陸走一走看一看，並為中華民族偉大復興奮鬥。

國台辦發言人陳斌華17日在例行記者會上表示，張凌赫講述了跨越海峽的青春故事，呼應了台灣青年與其近距離交流對話的期待，展現了大陸青年關心兩岸發展、願為兩岸交流付出的真摯情懷，受到兩岸輿論的關注和好評。

梁文傑今天下午在例行記者會上表示，國台辦先在記者會上故意安排媒體來炒作張凌赫是不是要來台灣，炒作幾個禮拜之後，又安排他到海峽論壇演講，這個手法算是很靈活也很聰明，但是斧鑿痕跡有點深。

「他們聰明，我們也不是傻瓜」，梁文傑表示，在中共體制之下，藝人都要聽黨的。我們本來把張凌赫當做單純的藝人，但現在被國台辦一操作，就已經染上政治色彩了，已經不再那麼單純，如果他要申請來台，還是會依照規定來做審核。

陸委會主委邱垂正今早在接受媒體人黃暐瀚廣播節目《POP撞新聞》專訪時也提到，統戰平台會運用各種方式增加吸引力，農漁產品、利益及影視明星都可能成為統戰方式。目前沒有收到張凌赫來台申請。就個案的部分，還是要了解申請案內容、相關人員及來台事由。只要符合對等尊嚴、健康有序、沒有統戰疑慮，並依規定提出申請，政府都會了解和提供必要協助。