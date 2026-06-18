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宗教統戰？先嗇宮、中共合辦伏羲大典 梁文傑：近年號稱是各辦各的

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
6月18日，陸委會舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者陳湘瑾／攝影
6月18日，陸委會舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者陳湘瑾／攝影

大陸將於21日在甘肅天水舉行公祭伏羲大典，台灣也將同步在新北市三重先嗇宮舉辦共祭活動。陸委會副主委梁文傑18日表示，這項活動「從頭到尾就是一個台辦系統的活動」，過去先嗇宮曾與甘肅省台辦共同列名主辦，經陸委會了解並告知後，近年已「號稱是各辦各的」，現在這幾年也算是比較守規範，但陸委會還是會持續注意。

6月18日，陸委會舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。媒體詢問，大陸國台辦宣布21日將在甘肅舉辦公祭伏羲大典，台灣當天也將同步舉行海峽兩岸共祭伏羲典禮，相關活動是否屬於宗教統戰的一環？如在台灣舉辦的話，是否涉及違反《兩岸人民關係條例》、與中共黨政軍合作？

梁文傑表示，所謂兩岸共祭伏羲大典，今年已經是第13屆，起源是國台辦在12年前，將舉辦兩岸伏羲大典的任務交給甘肅省政府台灣事務辦公室，具體承辦單位則是甘肅省天水市台辦。

梁文傑說，「所以這個活動從頭到尾就是一個台辦系統的活動」，在台灣配合舉辦的是先嗇宮，我們也已經注意這個活動很久。

他指出，先嗇宮董事長就是現在國民黨副主席李乾龍，「他也很熱衷這個活動」。

梁文傑表示，2023年舉辦活動的時候，先嗇宮邀請函上「大剌剌地寫」主辦單位包括甘肅省台灣事務辦公室及財團法人新北市先嗇宮等，「等於自己在自己的邀請函上承認，這個活動是先嗇宮跟甘肅省台灣事務辦公室合辦的一個活動」。

他說，經過我們去了解並告知之後，先嗇宮現在已經比較守規範。所以從2023年以後，雙方雖然還是在同一天舉辦，但已「號稱是各辦各的」。

梁文傑指出，過去活動還曾邀請對岸的人來台，還以視訊方式串聯兩邊活動，「現在這幾年算是比較守規範的」。他強調，這個活動我們還是會持續注意。

先嗇宮 梁文傑 國台辦 陸委會

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