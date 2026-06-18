快訊

敏感時刻房東國泰人壽招商 新光三越撤出天母？業者回應

如何究責？這家投信因獨董「算錯8檔基金淨值」 金管會說話了

正妹主持人卵巢癌擴散醫判無法化療 她申請當大體老師：想做個有用的人

聽新聞
0:00 / 0:00

饒慶鈴稱為農民請命 梁文傑：對岸綁架農民、連帶綁架政府非長久之計

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑今回應關於海峽論壇相關提問。記者陳湘瑾／攝影
陸委會副主委梁文傑今回應關於海峽論壇相關提問。記者陳湘瑾／攝影

海峽論壇爭議持續延燒，陸委會副主委梁文傑今天重申，海峽論壇2012年起即被定調為中共統戰平台，政府的大陸政策不該分中央還是地方，饒縣長親自去是配合，用視訊也是配合，並指這都是多年來累積的變化所造成的結果，對岸要負最大責任。

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與大陸海峽論壇，陸委會主委邱垂正昨天表示，饒慶鈴此前已違規一次，這次會以兩岸關係條例33條之1相關規定，請主管機關內政部進行了解跟行政查處。饒慶鈴則指，中央與地方應協助農民拓展市場，而非將農產品議題政治化。

陸委會副主委梁文傑今天表示，目前是請內政部就此事情做了解，內政部是各縣市政府主管機關，33條就是由各主管機關做瞭解跟處置。還沒有完全掌握發言內容，還在了解的階段，也還沒有做出裁處，所以不用急著下定論。

他重申，2012年就已經確立海峽論壇是「中共所舉辦的大型統戰平台」，當時是馬英九總統、陸委會主委賴幸媛，這麼多年陸委會這個定位沒有變過。過去講「中央政府人員不准去，地方政府人員不樂見」，隨著中共施壓手段越來越多，這次特別納入地方政府人員，面對中共攻勢，政府的大陸政策不該分中央還是地方，饒縣長親自去是配合，用視訊也是配合。

至於饒慶鈴表示他是幫台東鳳梨釋迦農民去請命，並指陸委會沒有為農民著想。梁文傑強調，台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，因為甜度高、要切片、非常大顆，小家庭可能吃三次都吃不完，幾乎沒有內銷市場，90%幾的產量依賴大陸採購，可以說是完全要仰中共鼻息的農產品，「饒縣長幫農民爭取是利益良善，但如果讓農民長期被對岸綁架，連帶綁架政府，不是長久之計」。

也有媒體詢問，賴清德總統擔任台南市長或陳菊擔任高雄市長時都曾經赴陸，與饒慶鈴這次的行為有何不同。梁文傑指出，上述例子都是2016年蔡英文總統當選之前的事情，當時中共對民進黨人士還是會採取利誘的方式來達成統戰目的。2016年以後中共對台政策基本上就是你不承認九二共識，那就不跟你往來，把很多人列為台獨分子、把談好進出口的農產品斷掉等，這都是多年來累積的變化所造成的結果，對岸要負最大責任。

至於陸委會主委邱垂正今天早上接受節目專訪時提到，透露掌握到5組農業團體有赴陸簽約。梁文傑點出，五組農業團體分別是台灣農產共同協力運銷合作社、協春水產、南投縣農會、天崴農業科技、花蓮縣農會過去。目前是要知道簽約內容、每年訂貨量、供應鏈、對台灣農業影響等，農業部正在了解。

也有媒體提問，是否能夠列出哪些是統戰行為的指引，梁文傑回應，中共手法靈活，最近這幾年越來越花招百出，也想列出可以具體遵守的指引，但是無法窮盡，而且只會讓他們創造出更多更靈活的手法，所以列出指引的意義不大。

饒慶鈴 梁文傑 陸委會 邱垂正 兩岸關係條例

延伸閱讀

海峽論壇事件 饒慶鈴：別斷農民生路

饒慶鈴視訊參加海峽論壇 邱垂正：以兩岸條例查處

邱垂正：饒慶鈴先前改行程見宋濤已違規1次 將依兩岸條例了解查處

封殺饒慶鈴 就是封殺農民活路

相關新聞

遭質疑砸98萬裝修會議室 陸委會開放媒體參觀澄清

國民黨立委王鴻薇質疑陸委會花費98萬元裝修10坪會議室，陸委會除發布新聞稿澄清外，也在今天開放媒體參觀實際空間。該空間除供會議使用，也可作為港人人道關懷面談場所，台港策進會董事長賴秀如表示，跟港人互動有時候也要注意安全，最近的確是有在台港人受到跨境鎮壓。

習近平手柔軟像雲朵？ 梁文傑喊沒什麼好評論：子不語怪力亂神

針對媒體報導，國民黨主席鄭麗文向美方人士描述習近平的手柔軟像是雲朵，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天回應，關於習近平的手，...

幼兒園教唱中共黨慶歌？北市教育局稱烏龍陳情 陸委會籲「再檢視一下」

有關北市幼兒園教唱中共黨慶歌曲一事，台北市教育局稱是烏龍案件，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天說，請台北市教育局再進行檢視...

饒慶鈴稱為農民請命 梁文傑：對岸綁架農民、連帶綁架政府非長久之計

海峽論壇爭議持續延燒，陸委會副主委梁文傑今天重申，海峽論壇2012年起即被定調為中共統戰平台，政府的大陸政策不該分中央還是地方，饒縣長親自去是配合，用視訊也是配合，並指這都是多年來累積的變化所造成的結果，對岸要負最大責任。

陸客騎電動車遊金門違規頻傳 縣府擬推租車前測驗把關

隨著小三通來金旅遊人潮持續增加，微型電動二輪車成為陸客遊覽金門的重要交通工具。金門縣政府近日委託國立金門大學進行問卷調查，結果顯示，使用者以來自大陸廈門、泉州的年輕旅客居多，雖普遍認為金門騎乘環境安全，但因兩岸交通規則差異，違規與事故問題也逐漸浮現。縣府已著手研議建立租車前交通安全教育、測驗機制及業者認證制度，希望在發展觀光之餘，也能兼顧交通安全與居民生活品質。

王毅通話伊朗外長：荷莫茲海峽通航問題應妥善處理

大陸外長王毅6月17日應約同伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）通電話，王毅表示，和平的曙光已出現，下步關鍵是各方把承諾真正落到實處，並排除來自各方面的干擾，荷莫茲海峽通航問題應得到妥善處理，穩妥回應國際社會的普遍關切。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。