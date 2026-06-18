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幼兒園教唱中共黨慶歌？北市教育局稱烏龍陳情 陸委會籲「再檢視一下」

中央社／ 台北18日電
有關北市幼兒園教唱中共黨慶歌曲一事，台北市教育局稱是烏龍案件。示意圖／AI生成
有關北市幼兒園教唱中共黨慶歌曲一事，台北市教育局稱是烏龍案件。示意圖／AI生成

有關北市幼兒園教唱中共黨慶歌曲一事，台北市教育局稱是烏龍案件，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天說，請台北市教育局再進行檢視，因為不管是哪一個版本的歌曲「把未來點亮」，都是為了中共黨慶所創作。

有網友稱小孩就讀的幼兒園教唱中共建黨百年紀念歌曲，台北市教育局日前表示，5月接獲國教署轉知陳情後，立即依程序釐清事實，確認此幼兒園的確選用李昕融演唱的「把未來點亮」為畢業歌曲，但中共黨慶歌曲為龔俊等人演唱的「把未來點亮」，2首歌無論歌詞、作曲者或演唱者皆不相同，因此認為此案為「烏龍陳情」。

梁文傑今天在例行記者會上說，陸委會接到民眾陳情，說幼兒園在畢業典禮教唱這首歌。根據陳情人提供的資料，這首歌是在2021年由李昕融演唱的歌曲，如果查百度百科，就會看到明確寫著「把未來點亮」是為了慶祝中國共產黨建黨100週年而創作，旨在讓聽眾明白中共就像一座不熄滅的燈塔。

梁文傑說，陸委會交由教育部與台北市政府了解，結果台北市政府說這是烏龍爆料。但事實上，這兩首歌雖然歌詞不同、創作者不同、演唱者不同，名字一樣，都是為了中共百年慶典所創作。

梁文傑說，要提醒台北市政府注意，不管是哪一個版本的「把未來點亮」，都是歌頌中共的歌曲。要再次強調，如果沒有人提醒，第一線老師不會知道這些歌背後的意義，「如果有人檢舉，那就要有過就改，這麼簡單，不必爭論」。希望台北市教育局能再檢視一下，不管是哪個版本，都是不適合讓台灣幼兒園的小孩子唱的。

幼兒園 陸委會 中共 梁文傑

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