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為了解自然生態？ 大陸自然資源部組織對台灣以東管轄海域海洋環境調查

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
6月6日，大陸在台灣東部海域大規模「海上交通專項執法和掃測行動」海上交通專案執法行動進行時，在艦艇上升五星旗。圖／福建海事
6月6日，大陸在台灣東部海域大規模「海上交通專項執法和掃測行動」海上交通專案執法行動進行時，在艦艇上升五星旗。圖／福建海事

繼大陸在台灣東部海域大規模「海上交通專項執法和掃測行動」後，大陸18日下午公布在台灣以東海域開展海洋環境調查。大陸官媒稱，為全面了解中國管轄海域自然生態狀況，支撐服務海洋生態保護，6月16日至18日，大陸自然資源部東海局「向陽紅22」船在台灣以東海域開展了海洋環境調查。

新華社報導指，這項調查採用多學科同步調查手段，採集了海水環境DNA、鳥類、鯨豚類、海洋化學和水文氣象等數據，為中國進一步掌握該海域關鍵生境狀況，開展生態系統健康狀況評估奠定了基礎，也為在該海域開展海洋生物多樣性保護提供了科學依據。

6月初，日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕在東京峰會上宣布，將雙邊關係提升至「全面戰略夥伴關係」，並正式啟動太平洋專屬經濟區（EEZ）與大陸架劃界談判。

中國大陸在6月1日，中國海警岱山艦編隊高調在台灣島以東海域開展「執法巡查」；6月6至10日，大陸交通運輸部派出多艘萬噸級公務船展開大規模「海上交通專項執法和掃測行動」，中國海警船後來進入日本沖繩縣與那國島南方海域的專屬經濟區，首次在該區域主張管轄權，直到6月8日仍在周邊海域活動。

新華社曾宣稱，近期從海警到地方海事局，從東海航海保障中心到東海救助局，多部門聯動，對台灣形成了「近海治理」模式。今天公布的台灣以東海域海洋環境調查是大陸近海治理模式的一部份。

大陸中央電視台旗下新媒體帳號「玉淵譚天」稱，中國海警巡航已經在台灣東部海域從臨時變成常態，從單一成為整體包圍台灣的戰略突圍:「這次行動，相當於是多個問題，一次解決」。

東海

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