中共反腐官員被查理由擴大 涵蓋求神拜佛過度舉債

美媒報導，中共總書記習近平上任13年多來強力推動的反腐行動，已逐漸升級為旨在強化政治忠誠度的鐵腕運動，行動重心也從官員的經濟犯罪問題擴大到對黨不忠誠等政治違紀行為，指控內容更趨五花八門，其中還包括求神拜佛、過度舉債等行為。

在反腐規模擴大下，華爾街日報報導，2025年中共紀檢監察機關共處分98.3萬人，直逼100萬人大關，創單一年份的紀錄，且是2013年習近平上台第1年時的5倍多。

報導指出，根據中共紀檢監察機關自2013年至今年5月間，針對940多名高層官員發布的紀律處分通報，揭示了習近平整肅行動重心的演變：從初期的受賄、貪污和通姦等經濟犯罪與道德作風問題，擴大到範圍更廣的政治違紀行為，這包括違抗習近平指示、拉幫結派、損及中央政府權威等。

這一報導提到，如今的紀檢處分通報，已演變成長篇大論、帶有道德譴責意味的公開聲討，並痛批官員喪失對中共的忠誠。而落馬官員面臨的指控更是五花八門，從過度舉債、未能落實減碳指令，到找人算命、求神拜佛等「封建迷信」活動，不一而足。

在上述940多名被通報處分的官員中，有160餘人因「參與封建迷信活動」及「抱有迷信思想」而被通報，比重超過1/6。中共官媒曾提到，相關活動包括求神拜佛、算命看相，向「大師」或通靈人士求教，而一些被查處官員「不信馬列信鬼神」且求神拜佛，甚至沉迷風水。而中共是無神論政黨，明令禁止黨員有這類行為。

報導以2015年11月落馬的前寧夏回族自治區政府副主席白雪山為例，指他被通報違紀的主要理由之一就是「長期搞迷信活動」，且大肆揮霍資金改善公共建築的風水，寧夏一處市政府廣場前的一座噴泉，就因為風水而被數度反覆拆除重建。1名當地退休的幹部表示，如果不移動位2、3公尺，他就覺得「擋了風水」。

2023年3月落馬的前貴州省副省長李再勇，被通報的理由就有「大搞政績工程、肆意違規舉債融資」等。他在2013至2017年擔任市委書記期間大肆舉債，一舉推動了23個旅遊計劃，但其中16個後來被列為「低效閒置」，一些計劃更淪為爛尾乃至被廢棄。因此造成的損失中，光是債務利息就超過人民幣9億元（約新台幣42億元）。

此外，2023年7月落馬的前中國光大集團董事長唐雙寧，一共被中共中紀委通報了約20項指控，其中包括「大搞雅腐」，利用職權大肆宣傳其個人書法等作品。

「政治團夥」則是另一種例子。2020年4月落馬的前中國公安部副部長孫力軍，就被中紀委視為「政治團夥」的首腦。他被通報的逾30項指控，就包括「在黨內大搞團團夥夥、拉幫結派，嚴重破壞黨的團結統一」，以及「妄議黨中央大政方針」等。

除此之外，中共中紀委不久前還批評一些官員的「逃逸式辭職」行為，指這些官員試圖透過辭職規避調查。

儘管習近平推動反腐至今已超過13年，但他今年1月在中共第20屆中紀委五次全會上發表講話時說，「剷除腐敗滋生土壤和條件的任務仍然艱巨繁重」，「要保持高壓態勢不動搖」。