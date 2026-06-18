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日本貿促會代會長橋本岳擬下周訪北京 出席大陸鏈博會
據日媒共同社報導，日本國際貿易促進協會（簡稱日本貿促會）代會長橋本岳擬下周訪問北京，並出席在北京舉行的中國國際供應鏈促進博覽會。
報導引述多名知情人士稱，曾任厚生勞動省副大臣的橋本岳，計劃本月下旬訪問北京。訪北京期間，橋本岳計畫出席6月22至26日於北京舉行的中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）。
日本貿促會原定6月21至24日訪問北京，但因協會會長河野洋平6月8日去世，延後這次訪陸行。如今將縮減出訪人員數量，由橋本岳等幹部訪問中國大陸。
橋本岳的父親是已故前首相橋本龍太郎，也曾擔任貿促會會長。
共同社15日引述知情人士報導，由中小企業組成的日本商工會議所（簡稱日商）將時隔8年單獨派出代表團訪問中國，並稱代表團將於6月21日至24日赴北京考察。
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