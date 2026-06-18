日本貿促會代會長橋本岳擬下周訪北京 出席大陸鏈博會

國民黨大陸事務部主任張雅屏日前質疑，陸委會主委邱垂正2009年也曾出席海峽論壇，如今台東縣長饒慶鈴以錄影方式參與卻被指可能觸法，批評政府作法是「雙標政治」。邱垂正18日早上接受電台專訪回應，他2009年赴廈門時還是大學老師，當時政府也沒有限制人員參加海峽論壇；他以學者身分實地了解並訪談相關人士後，認定海峽論壇是中共刻意設計的對台統戰平台，此後未再參加。

2026-06-18 10:18