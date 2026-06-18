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英國駐陸大使魏磊 走訪習近平曾下鄉的梁家河、參觀延安

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
英國駐北京大使魏磊（右）在中共中聯部副部長陸慷安排訪問延安，在抗戰時期毛澤東故居前合影。（中聯部網站）
英國駐北京大使魏磊（右）在中共中聯部副部長陸慷安排訪問延安，在抗戰時期毛澤東故居前合影。（中聯部網站）

英國駐陸大使、前港督衛奕信之子魏磊（Peter Wilson）在中共建黨105周年前夕，6月17日在中共中央對外聯絡部副部長陸慷陪同下，走訪中共總書記習近平青年時代「下鄉」的梁家河村，並前往中共「紅色革命聖地」陝西延安，到訪楊家嶺革命舊址、延安革命紀念館。據稱，這是中共二十大以來首位到訪梁家河的西方國家駐大陸大使。

魏磊和其父都是「中國通」，根據大陸官方發布影片，魏磊參訪期間用流利的普通話交談，他在當地買特產、進窰洞，饒有興致地品嘗當地蘋果、棗芽茶等農產品。他表示，英國駐華使館願繼續推動兩國之間交流對話、增進相互了解與友誼，促進英國與陝西的務實合作，特別是與延安梁家河在農業等領域合作。

魏磊還與陸慷在楊家嶺毛澤東舊居前合影，並在「中國延安幹部學院」座談交流。

據中共中聯部網站，魏磊感謝中聯部協助安排此次參訪，表示發展英中長期穩定的全面戰略伙伴關係，需要雙方深化相互了解和認知、增進互信。通過此次參訪，深入了解了延安時期中國共產黨的奮鬥歷史，近距離了解了中國領導人的基層成長經歷，增進了對於中國過去、現在和未來發展的認識，也深刻感受到英中兩國在二戰期間的「相互支持」。

陸慷表示，梁家河是中共總書記習近平曾經工作生活過的地方，是中國「脫貧攻堅」縮影，也是中國共產黨人拚搏奮進寫照。

陸慷也指，「中英曾在世界反法西斯侵略戰爭中並肩協作、結下深厚友誼，面對當前變亂交織的國際形勢，中英應攜手展現大國擔當，加強溝通協調，堅定維護二戰後確立的國際秩序，推動建構更加公正合理的全球治理體系。」

習近平 英國 中共

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