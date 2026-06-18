唐獎漢學獎 復旦教授葛兆光獲獎

唐獎教育基金會昨公布二○二六年漢學獎得主，由中國復旦大學文史研究院及歷史學系文科資深教授葛兆光獲獎，他專精中國思想史，從早期的禪宗、道教和哲學思想史，到晚近「何為中國」的系列討論，影響全球華文知識圈乃至日、韓、北美、歐洲學界。

葛兆光曾歷經文化大革命，下放貴州苗疆地區，廿七歲考入北京大學，再取得研究生學位，這段經歷深刻影響他對底層社會與邊緣民族的關注。

中研院院士黃樹民表示，葛兆光學術生涯前半期代表作「中國思想史」，提出從「中心」走向「邊緣」，從「經典」走向「一般」，從「菁英思想」轉向「庶民生活觀念」，將常民知識、信仰與文化納入研究框架，打破傳統思想史的框限。

黃樹民指，葛兆光近年聚焦中國概念的歷史建構，陸續出版「宅茲中國：重建有關『中國』的歷史論述」、「何為『中國』：疆域民族文化與歷史」等著作，透過朝鮮、越南等域外文獻與「從周邊看中國」的方法論，重新思考中國與周邊地區的互動關係，對近年史學研究產生深遠影響。並於復旦大學創立「文史研究院」，致力推動文、史、哲及宗教、藝術等傳統學科的跨界交流。

葛兆光昨透過線上發表感言，指研究中國的方法、途徑與形式是多元的，期待中國研究可以更國際化，能夠進一步與印度學、波斯學、埃及學、日本學等領域展開更多對話與交流。

另據中央社，葛兆光認為，漢學研究者承擔著與世界對話的職責，盼望漢學未來能進一步提升到世界高度。談及獲獎心情，葛兆光謙虛地表示，「文無第一，武無第二」 ，和他一樣有資格獲得唐獎漢學獎的人很多，選中了他，令他感到意外、惶恐與感恩。他引用胡適的話給後輩，一是「做學問要在不疑處有疑」；二是「拿證據來」；三是「你說一句話，要記住這句話在社會上的影響；你每走一步，你都要記住這一步給社會的責任」，這就是所謂的「大我」，也是做學問的責任。