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陸發布全球治理白皮書 反對一國獨霸

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸國務院昨發布「構建更加公正合理的全球治理體系：中國的理念、倡議與行動」白皮書，內容強調要旗幟鮮明反對一切形式的單邊主義，反對「一國獨霸」、「幾方共治」、集團政治等，明顯劍指美國。白皮書還指，要堅決捍衛聯合國核心地位，支持全球南方發揮更大作用。

新華社，該白皮書共二萬餘字，除前言、結束語外分為五個部分，分別是：當今世界面臨嚴峻複雜的危機挑戰；全球治理倡議為破解難題提供時代答案；推進全球治理事業的中國貢獻；引領變革方向，邁向光明前景；在歷史演進的重大關頭攜手前行。

大陸外長王毅昨在國新辦記者會上表示，白皮書旨在為改革完善全球治理體系，有效應對全球性挑戰，匯聚更廣泛的國際共識與合力。

白皮書指，世界面臨嚴峻複雜的危機挑戰，呼喚更加有效的治理，叢林法則嚴重衝擊國際法治，彌補治理體系缺點勢在必行，全球南方聲音需要更多傾聽。各國體量有大小、國力有強弱、發展有先後，但都有權在全球治理進程中平等參與、決策與受益。並意有所指說，「大國應該有大國的樣子」，做講平等、講誠信、講合作的表率，而不能從所謂實力地位出發，推行霸權霸道霸凌。

王毅說，大陸堅持開放合作，堅定維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，並宣布實施支持全球南方合作八項舉措，還為國際治理搭建平台，倡議成立國際調解院，正加緊籌建世界人工智慧合作組織，今年秋天還將舉辦首屆雄安全球治理論壇，為構建更加公正合理的全球治理體系凝聚更廣泛共識。

新華社 大陸 聯合國 王毅

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