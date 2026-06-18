美暫緩DeepSeek等陸企列黑名單

路透十六日引述消息人士透露，美國商務部已超過半年未更新貿易黑名單「實體清單」，超過百家被認定具有國安風險的企業至今未正式列名，包括中國大陸人工智慧（ＡＩ）新創公司深度求索（DeepSeek）與記憶體晶片製造商長鑫存儲，主因是川普政府希望避免美中關係轉趨緊張。

大陸外交部昨回應，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，濫用實體清單等出口管制工具，遏制打壓中企。美方應停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化。

美國自去年十月以來未再新增實體清單制裁對象，間隔時間創下十多年來最長紀錄。

報導指，美政府已審查並批准部分企業列入實體清單，包括至少七十五家中國實體，業務涉及先進半導體生產、半導體設備製造及ＡＩ模型開發，但商務部卻遲遲未公布。

商務部旗下負責管制出口的「工業暨安全局」未正面回應延後更新的原因，僅表示持續運用實體清單等政策與執法工具打擊不法行為。商務部前出口執法官員庫蘭德指出，此舉顯示川普政府的貿易政策已凌駕於這項重要國安工具之上。

根據消息人士，多家中企原定列入黑名單，原因是向俄羅斯提供無人機，以及向中國的大學出售受限制的輝達晶片；另有為中國軍方製造無人機與機器狗的企業也被列為潛在制裁對象。

不過，消息人士稱，自二○二五年底以來，商務部工業與安全次長凱斯勒一直避免將中企列入黑名單，以免美中緊張升高。

實體清單由跨部會委員會決定，包括商務部、國防部、能源部、國務院，有時包括財政部。美企業若未取得許可，不得向清單上的公司出口商品、軟體及技術；且這類申請許可通常會遭拒。