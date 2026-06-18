地緣衝突 何立峰：推動涉外反制條款

二○二六陸家嘴論壇開幕式暨大會昨天舉行，大陸國務院副總理何立峰致詞時就國際貿易情況表示，大陸「不惹事也不怕事」，對於一些國家和組織對大陸實施單邊制裁和域外管轄，將立法設置阻斷反制條款。他並呼籲，面對全球發展和治理難題，唯有基於國際規則和多邊主義的相互尊重、和平共處、合作共贏才是正道。

今年論壇的主題為「全球治理倡議下的金融發展與合作：新願景、新挑戰和新機遇」，何立峰致詞表示，當前地緣政治衝突反覆延宕，國際規則體系趨於碎片化。他強調，單邊主義、保護主義、弱肉強食的邏輯和法則沒有出路，基於國際規則和多邊主義的相互尊重、和平共處、合作共贏才是正道。

針對國際經貿互動，何立峰稱，中方一貫倡導通過對話協商妥善解決，在國際貿易和經濟金融往來中，大陸「不惹事也不怕事」，面對罔顧事實、無理無據的打壓遏制，大陸絕不妥協、絕不退讓，必將依法捍衛國家主權、安全和發展利益。

他還說，針對一些國家和組織對大陸實施不當單邊制裁和域外管轄，大陸商務部、司法部依法實施阻斷。大陸正在持續完善金融法制，金融法草案已公開徵求意見，其中對阻斷、反制金融領域不當域外制裁作出明確規定。下一步還將推動完善金融基礎性涉外立法，在相關法律中設置阻斷反制等條款。

針對化解金融風險部分，何立峰提到，經過三年多努力，地方政府債務、地方中小金融機構、房地產風險都得到有效緩解。高風險地方中小金融機構的數量，相較二○二二年都下降了百分之七十。通過建立和發揮城市房地產融資協調機制的作用，為房地產專案提供融資超過人民幣八兆一千億元（約台幣卅五兆元），「保交房」任務完成。

提及上海角色，何立峰說，上海匯聚全球金融要素資源，優勢不斷顯現，將支持上海先行先試發展離岸金融，加快建設人民幣資產全球配置中心和風險管理中心，提升跨境貿易投資便利化水準，進一步豐富完善包括航運保險在內的信貸、保險、債券等產品體系。

大陸證監會表態 支持主動型ETF

大陸證監會主席吳清在論壇上表示，將支持在上海和深圳推出主動管理型ＥＴＦ。同日，上交所跟深交所發布主動管理ＥＴＦ業務指引。這是大陸證監會首次明確表態，代表ＥＴＦ市場將突破以指數追蹤型產品為主的現有格局。

彭博行業研究分析師指出，若大陸主動型ＥＴＦ市場，能夠達到與台灣相近的百分之七市場占有率，規模將在一年內達到五百億美元（約台幣一點六兆元）。