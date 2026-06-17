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台灣電視頻道看不了世足？國台辦歡迎「用陸網看」 陸委會：管太多
演員李立群聲稱，搜索台灣電視頻道沒有世界盃足球賽，國台辦發言人陳斌華今天表示，歡迎台灣民眾使用大陸網路、APP等觀看賽事直播。陸委會今天表示，國台辦連世界盃轉播都要評論，閒事管太多。
演員李立群聲稱，搜索台灣電視頻道沒有世界盃足球賽。陳斌華今天在國台辦例行記者會上表示，中央廣播電視總台與國際足聯已簽署轉播合約，獲得本屆世界盃在中國的獨家全媒體權利及媒體分授權利。
他聲稱，「歡迎島內同胞使用大陸網絡、APP等觀看賽事直播，或者來中國看球觀賽」。
陸委會對此以書面回應，有關本屆世界盃足球賽，國內媒體業者已取得台灣轉播代理權，並提供電視、MOD、串流平台等多元轉播方式，讓台灣球迷可以共襄盛舉，無須使用中國大陸網路、APP平台。
陸委會最後表示，國台辦連世界盃轉播都要評論，閒事管太多。
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