夏寶龍赴港考察調研 指北部都會區是香港發展新引擎

主管香港事務的北京中央官員夏寶龍今天離開香港，行政長官李家超表示，夏寶龍在港2天期間，聽取了香港制定首份「五年規畫」的工作匯報；夏寶龍並指北部都會區是香港發展的重要新引擎。

中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨天來港，就「五年規畫」及北部都會區進行考察調研，期間一直由李家超陪同；夏寶龍傍晚結束行程離港。

李家超在送別夏寶龍後向媒體說，夏寶龍給予香港四個肯定，包括肯定制定「五年規畫」的決心和推進工作、肯定維護國安的努力、肯定經濟發展，以及肯定科創建設。

夏寶龍也表示，北部都會區是香港發展的重點和重要新引擎，支持政府提出建設目標。

李家超說，夏寶龍聽取了港府制定「五年規畫」的工作匯報。

李家超並說，「五年規畫」應是方向性、策略性、可操作的指導文件，每年港府的施政報告會對接、回應「五年規畫」的要求和方向，並在施政報告訂定目標及匯報進度，實踐「五年規畫」的總體要求。

港府正制定香港首份涉及經濟和社會發展的「五年規畫」，以對接中國的「十五五規畫」。

港府已於15日公布了由2026至2030年的「五年規畫」公眾諮詢文件，內容有6大部分，包括北部都會區建設；經濟、金融和貿易；創新科技和產業發展；民生及社會；區域合作發展；文體旅遊發展。

北部都會區是指香港新界北部的建設，重點有河套區創科園、新田科技城、大學城、數據園區及物流樞紐等，是香港當前最為重要的發展項目。