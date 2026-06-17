聽新聞
0:00 / 0:00
夏寶龍赴港考察調研 指北部都會區是香港發展新引擎
主管香港事務的北京中央官員夏寶龍今天離開香港，行政長官李家超表示，夏寶龍在港2天期間，聽取了香港制定首份「五年規畫」的工作匯報；夏寶龍並指北部都會區是香港發展的重要新引擎。
中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨天來港，就「五年規畫」及北部都會區進行考察調研，期間一直由李家超陪同；夏寶龍傍晚結束行程離港。
李家超在送別夏寶龍後向媒體說，夏寶龍給予香港四個肯定，包括肯定制定「五年規畫」的決心和推進工作、肯定維護國安的努力、肯定經濟發展，以及肯定科創建設。
夏寶龍也表示，北部都會區是香港發展的重點和重要新引擎，支持政府提出建設目標。
李家超說，夏寶龍聽取了港府制定「五年規畫」的工作匯報。
李家超並說，「五年規畫」應是方向性、策略性、可操作的指導文件，每年港府的施政報告會對接、回應「五年規畫」的要求和方向，並在施政報告訂定目標及匯報進度，實踐「五年規畫」的總體要求。
港府正制定香港首份涉及經濟和社會發展的「五年規畫」，以對接中國的「十五五規畫」。
港府已於15日公布了由2026至2030年的「五年規畫」公眾諮詢文件，內容有6大部分，包括北部都會區建設；經濟、金融和貿易；創新科技和產業發展；民生及社會；區域合作發展；文體旅遊發展。
北部都會區是指香港新界北部的建設，重點有河套區創科園、新田科技城、大學城、數據園區及物流樞紐等，是香港當前最為重要的發展項目。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。