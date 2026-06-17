砸98萬裝修？王鴻薇秀豪華辦公室照 陸委會：照片非實際整修空間

國民黨立委王鴻薇今（17）日在立法院質詢時，質疑大陸委員會花費98萬元裝修辦公室。陸委會隨後澄清，該空間原為財團法人臺港經濟文化合作策進會（簡稱策進會）董事長辦公室，因會議空間不足且有召開閉門會議需求，整修後已改為多功能會議室；王鴻薇質詢時使用的豪華辦公室照片，也並非實際整修空間。

陸委會17日下午發布新聞參考資料表示， 因本會會議室空間有限，又經常有召開閉門會議需求，經多次評估，並與策進會協調，將原策進會董事長辦公室修整為多功能會議室，提供策進會（含文合會、經合會）等業務使用外，亦可運用作為本會部分閉門會議空間，以活化該空間之使用效能，並可撙節向外租借場地之費用。

陸委會表示，由於該空間已30年未曾整修，消防設施、天花板、地板、壁面、機電管線、空調等均需修繕，經本會依政府採購法相關規定，在兼顧消防安全、業務實需與品質情況下，經本會依撙節原則與廠商多次議價，最終以98萬元決標。

陸委會並指出，王鴻薇今日質詢有2處恐誤導大眾視聽。首先，王鴻薇質詢時所提供之簡報照片，並非本會18樓多功能會議室的照片。

其次，陸委會表示，有關「中央機關未達公告金額採購招標辦法」之公告金額已於112年起由100萬元調整為150萬元，並無王鴻薇所稱本會刻意將金額壓在100萬元以下，以規避採購規範的問題。

陸委會18樓多功能會議室的照片。圖／陸委會提供