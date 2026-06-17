快訊

飛太低釀禍？花蓮空軍基地戰機降落傳巨響 疑起落架撞路燈畫面曝光

好市多逆轉勝！「A肝莓果」重罰200萬因這事翻車 台中食安處懲處曝光

世足攻略／英格蘭正常發揮應可勝老邁格子軍 葡萄牙就怕慢熱輕敵被爆冷

聽新聞
0:00 / 0:00

菲律賓稱黃岩島浮動設施已撤除 陸外交部：他國無權干涉

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
林劍17日表示，黃岩島是中國的固有領土，中國對黃岩島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」。圖為黃岩島。（路透）
林劍17日表示，黃岩島是中國的固有領土，中國對黃岩島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」。圖為黃岩島。（路透）

菲律賓近日表示，此前在黃岩島（Scarborough Shoal，台灣稱民主礁）潟湖內發現的浮動設施，在馬尼拉提出外交抗議後已被撤除。大陸外交部今（17）日回應稱，相關設施用於中國科學院南海海洋研究所自5月下旬展開的綜合調查，目前科考作業已順利完成，並強調大陸在黃岩島開展包括科考在內的活動，是主權國家的正當權利，他國無權干涉。

大陸外交部發言人林劍17日主持例行記者會。有記者提問，據報導，在美國及菲律賓施壓下，中方已撤除先前在黃岩島安裝的所謂「設施」，中方對此有何評論。

林劍表示，黃岩島是中國的固有領土，中國對黃岩島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」。

林劍指出，5月下旬以來，中國科學院南海海洋研究所開展了覆蓋黃岩島環礁全域的綜合調查，本次科考作業有利於深化對黃岩島生態系統的認知與預測，服務南海的生態文明建設，現已順利完成。有關本次科考的詳細資訊，可以在該科研單位的官網上查閱。

林劍強調，中國在黃岩島開展包括科考在內的任何活動，都是主權國家的正當權利，他國無權干涉。中方敦促有關國家立即停止對中方的造謠汙衊、不實指責，停止在海上挑釁生事。

彭博報導，菲律賓國家特別工作組17日發表聲明表示，菲律賓執法部門當日上午巡邏時確認，此前在黃岩島潟湖內監測到的浮動平台已被撤除。

菲方聲明主張，菲律賓對黃岩島擁有「不可分割、無可爭辯且長期存在的主權」，只有菲律賓有權在當地及其領海內設置或建造設施，並開展包括海洋科學研究在內的活動。

菲律賓多個機構6月9日透過衛星監測發現，黃岩島潟湖內出現一座長、寬均約6公尺的浮動結構物，平台上疑似裝有天線，並有人員活動。馬尼拉隨後多次向北京交涉，並提出正式外交抗議。

陸官媒《環球時報》此前報導，該設施是中國科學院南海海洋研究所搭建的漂浮式原位採樣與實驗平台，用於岩芯採樣、環境要素連續觀測及原位實驗。

大陸駐菲律賓大使館16日也在社群平台X表示，相關科研任務已完成。

菲律賓 黃岩島 外交部 南海

延伸閱讀

防中國在黃岩島興土木 菲軍方密切監控可疑平台

澳洲智庫：中國擴充導彈威嚇 北京駁：渲染、戰略誤判

美暫緩將DeepSeek等陸企列實體清單 陸外交部：反對濫用出口管制

歐盟指中國訓練俄人員赴烏作戰 陸外交部斥：汙衊抹黑

相關新聞

菲律賓稱黃岩島浮動設施已撤除 陸外交部：他國無權干涉

菲律賓近日表示，此前在黃岩島（Scarborough Shoal，台灣稱民主礁）潟湖內發現的浮動設施，在馬尼拉提出外交抗議後已被撤除。大陸外交部今（17）日回應稱，相關設施用於中國科學院南海海洋研究所自5月下旬展開的綜合調查，目前科考作業已順利完成，並強調大陸在黃岩島開展包括科考在內的活動，是主權國家的正當權利，他國無權干涉。

藍委稱海峽論壇未提「統一」 邱垂正：試試看去說「我來自中華民國」

國民黨立委廖先翔今天在立法院內政委員會上表示，參加海峽論壇期間未聽到中共官員公開談及統一，質疑論壇與消滅中華民國的關聯。陸委會主委邱垂正建議廖先翔去海峽論壇說「我來自於中華民國」，並指對海峽論壇開始設限，是2012年馬政府執政時就留下來的政策立場。

暗批「歐美打壓」？國務院副總理何立峰：大陸不惹事也絕不怕事

歐盟近期推出一攬子對陸經貿限制舉措，美國國防部一度將多家陸企列入軍事清單，但傳出暫緩制裁消息。大陸國務院副總理何立峰17日在陸家嘴論壇上表示，「大陸不惹事也絕不怕事，面對無理無據的打壓遏制，大陸絕不妥協退讓」。

陸國台辦揚言「堅決有力反制」我國安局情資窗口 邱垂正回應了

我國安局近日宣布設立「中國民眾聯繫窗口」，以蒐集中國情資。大陸國台辦今（17）日批評此舉升高兩岸對立，並揚言採取「堅決有力」反制。對此，陸委會主委邱垂正17日表示，中國大陸屬高度管控社會，各國面對威權國家普遍設有直接溝通窗口，相關作法「在各國都是行之有年的機制」，陸委會對此表示尊重，沒有評論。

國台辦提助台農產品銷陸「1前提」邱垂正：只有中國要政治前提

針對大陸國台辦今天表示，只要堅持九二共識、反對台獨，願繼續為擴大台灣農產品在大陸銷售提供幫助。陸委會主委邱垂正17日表示，政治條件，就是有政治風險，「說停就停、說斷就斷」，受對於農漁民來說是風險。

陸副總理何立峰：面對全球發展治理難題 多邊主義相互尊重才是正道

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰17日出席2026陸家嘴論壇開幕式並講話指出，面對全球發展和治理難題，唯有基於國際規則和多邊主義的相互尊重、和平共處、合作共贏才是正道。此外大陸將支持上海先行先試發展離岸金融，加快建設人民幣資產全球配置中心和風險管理中心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。