菲律賓稱黃岩島浮動設施已撤除 陸外交部：他國無權干涉

菲律賓近日表示，此前在黃岩島（Scarborough Shoal，台灣稱民主礁）潟湖內發現的浮動設施，在馬尼拉提出外交抗議後已被撤除。大陸外交部今（17）日回應稱，相關設施用於中國科學院南海海洋研究所自5月下旬展開的綜合調查，目前科考作業已順利完成，並強調大陸在黃岩島開展包括科考在內的活動，是主權國家的正當權利，他國無權干涉。

大陸外交部發言人林劍17日主持例行記者會。有記者提問，據報導，在美國及菲律賓施壓下，中方已撤除先前在黃岩島安裝的所謂「設施」，中方對此有何評論。

林劍表示，黃岩島是中國的固有領土，中國對黃岩島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」。

林劍指出，5月下旬以來，中國科學院南海海洋研究所開展了覆蓋黃岩島環礁全域的綜合調查，本次科考作業有利於深化對黃岩島生態系統的認知與預測，服務南海的生態文明建設，現已順利完成。有關本次科考的詳細資訊，可以在該科研單位的官網上查閱。

林劍強調，中國在黃岩島開展包括科考在內的任何活動，都是主權國家的正當權利，他國無權干涉。中方敦促有關國家立即停止對中方的造謠汙衊、不實指責，停止在海上挑釁生事。

彭博報導，菲律賓國家特別工作組17日發表聲明表示，菲律賓執法部門當日上午巡邏時確認，此前在黃岩島潟湖內監測到的浮動平台已被撤除。

菲方聲明主張，菲律賓對黃岩島擁有「不可分割、無可爭辯且長期存在的主權」，只有菲律賓有權在當地及其領海內設置或建造設施，並開展包括海洋科學研究在內的活動。

菲律賓多個機構6月9日透過衛星監測發現，黃岩島潟湖內出現一座長、寬均約6公尺的浮動結構物，平台上疑似裝有天線，並有人員活動。馬尼拉隨後多次向北京交涉，並提出正式外交抗議。

陸官媒《環球時報》此前報導，該設施是中國科學院南海海洋研究所搭建的漂浮式原位採樣與實驗平台，用於岩芯採樣、環境要素連續觀測及原位實驗。

大陸駐菲律賓大使館16日也在社群平台X表示，相關科研任務已完成。