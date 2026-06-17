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藍委稱海峽論壇未提「統一」 邱垂正：試試看去說「我來自中華民國」

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
國民黨立委廖先翔今天在立法院內政委員會上表示，參加海峽論壇期間未聽到中共官員公開談及統一，質疑論壇與消滅中華民國的關聯，陸委會主委邱垂正也予以回應。記者陳湘瑾／攝影
國民黨立委廖先翔今天在立法院內政委員會上表示，參加海峽論壇期間未聽到中共官員公開談及統一，質疑論壇與消滅中華民國的關聯，陸委會主委邱垂正也予以回應。記者陳湘瑾／攝影

國民黨立委廖先翔今天在立法院內政委員會上表示，參加海峽論壇期間未聽到中共官員公開談及統一，質疑論壇與消滅中華民國的關聯。陸委會主委邱垂正建議廖先翔去海峽論壇說「我來自於中華民國」，並指對海峽論壇開始設限，是2012年馬政府執政時就留下來的政策立場。

上周赴陸參加海峽論壇的國民黨立委廖先翔稱，自己在參加海峽論壇的過程中，「完全沒有聽到任何一個中共官員公開提到統一這兩個字」，問海峽論壇曾出現什麼言論或活動流程，讓陸委會判斷論壇目的是在「消滅中華民國政府」，並指邱垂正提到海峽論壇關於持九二共識、反對台獨的政治前提，跟消滅中華民國並沒有直接關聯。

陸委會主委邱垂正表示，「那委員你試試看，你去海峽論壇說『我來自於中華民國』。」

廖先翔反問，「中華人民共和國的人來台灣，我也不允許他說支持中華人民共和國，這就是各自表述的意涵」、「到底有哪項會被認為是要消滅中華民國，如果你能夠說服我，我也不會再過去了嘛，我是中華民國派，我永遠效忠中華民國。」

邱垂正表示，海峽論壇是「軟手」，軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫等則是「硬手」，都是為了併吞台灣、消滅中華民國的舉措。

他並指，對海峽論壇開始設限，是2012年馬政府執政時就開始禁止中央的人去中國大陸，也不同意讓海峽論壇分支機構在台灣舉辦，這是2012年就留下來的政策立場，到現在只是不斷補強政策立場。

海峽論壇 海峽 邱垂正 中華民國 陸委會

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