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暗批「歐美打壓」？國務院副總理何立峰：大陸不惹事也絕不怕事
歐盟近期推出一攬子對陸經貿限制舉措，美國國防部一度將多家陸企列入軍事清單，但傳出暫緩制裁消息。大陸國務院副總理何立峰17日在陸家嘴論壇上表示，「大陸不惹事也絕不怕事，面對無理無據的打壓遏制，大陸絕不妥協退讓」。
何立峰指出，各國在合作過程中，出現分歧和摩擦是正常的，大陸一貫倡導透過對話協商妥善解決，在國際貿易和經濟金融往來中，「我們不惹事，從來沒有向他國主動挑起摩擦，我們也絕對不怕事，面對罔顧事實，無理無懼的打壓遏制，大陸絕不妥協，絕不退讓，必將依法捍衛，國家主權安全，和發展利益。」
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝，在2025陸家嘴論壇開幕式上發表演講時，疑似暗批美國，指「個別成員國」奉行單邊主義，干預和影響國際金融組織的治理和運作，並呼籲相關組織應提高新興市場和發展中國家的話語權和代表性，踐行真正的多邊主義，並引導各國堅定支持經濟全球化和多邊貿易體系。
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