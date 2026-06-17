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陸國台辦揚言「堅決有力反制」我國安局情資窗口 邱垂正回應了

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
針對大陸國台辦批評我國安局設立「中國民眾聯繫窗口」並揚言將「堅決有力」反制，陸委會主委邱垂正17日表示，相關作法「在各國都是行之有年的機制」，陸委會對此表示尊重沒有評論。記者謝守真／攝影
針對大陸國台辦批評我國安局設立「中國民眾聯繫窗口」並揚言將「堅決有力」反制，陸委會主委邱垂正17日表示，相關作法「在各國都是行之有年的機制」，陸委會對此表示尊重沒有評論。記者謝守真／攝影

國安局近日宣布設立「中國民眾聯繫窗口」，以蒐集中國情資。大陸國台辦今（17）日批評此舉升高兩岸對立，並揚言採取「堅決有力」反制。對此，陸委會主委邱垂正17日表示，中國大陸屬高度管控社會，各國面對威權國家普遍設有直接溝通窗口，相關作法「在各國都是行之有年的機制」，陸委會對此表示尊重，沒有評論。

邱垂正17日出席立法院第11屆第5會期內政委員會第17次全體委員會議，並於會議後接受媒體聯訪。他表示，因為中國本來就是個集權國家，對內控制非常高壓，很多的資訊、技術、數據都很難與外界交流。基於此，如美國中央情報局（CIA）透過發布一段中文影片呼籲中國大陸民眾，若有任何資訊可直接向美國政府溝通。

邱垂正說，面對一個威權國家，經常會開這種直接溝通的窗口，而我國安局也是複製這樣的方式。他接著稱，中國大陸是一個強控制的社會，人民很難有管道把想法與資訊能傳到境外去，所以相關單位可能會找些適當的管道給他們使用，直接讓中國大陸民眾跟這個窗口聯繫，這在各國都是行之有年的機制。他稱，陸委會對此「是尊重，沒有評論」。

大陸國台辦發言人陳斌華17日對此表示，民進黨當局公然以大陸為目標進行情報竊取和滲透破壞活動，升高兩岸對立、破壞兩岸關係，充分暴露其「台獨」立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟。我們對此表示強烈譴責，並將堅決反制。

陳斌華也指，依照有關法律規定，中國公民、各政黨和人民團體、企業事業組織和其他社會組織都有維護安全的責任和義務，「對於向台灣情報機構提供情報、構成犯罪的，有關部門將依法追究其法律責任。」

此前，我國安局14日表示，為廣泛蒐集中國政治、軍事、經濟及社會情資，依據國家情報工作法規定，並參考美、英、以等國做法，設立「中國民眾聯繫窗口」，便利中國民眾主動聯繫、提供情資。國安局指出，近年中國經濟發展面臨困境、政治維持高壓，社會民生問題叢生，激發民眾對現況不滿，愈來愈多人主動接觸我國相關單位，因此國安局近日完成聯絡窗口。

國安局 邱垂正 陸委會

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