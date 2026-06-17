國台辦提助台農產品銷陸「1前提」 邱垂正：只有中國要政治前提

針對大陸國台辦今天表示，只要堅持九二共識、反對台獨，願繼續為擴大台灣農產品在大陸銷售提供幫助。陸委會主委邱垂正17日表示，政治條件，就是有政治風險，「說停就停、說斷就斷」，受對於農漁民來說是風險。

大陸日前在海峽論壇期間表示，鄭習會後大陸推出的對台「十項措施」已取得階段性成果，其中包括「進一步推動台灣文旦柚輸入大陸」，也宣布將採購文旦柚、鳳梨釋迦等台灣農漁產品。大陸國台辦今天表示，只要堅持九二共識、反對台獨，願繼續為擴大台灣農產品在大陸銷售提供幫助。

陸委會主委邱垂正今天早上在立法院內政委員會結束後接受媒體訪問時對此回應，我們農產品輸入為什麼要政治前提？有政治條件，就是有政治風險，說停就停，說斷就斷，對於農漁民來說是風險。

他進一步表示，2005年「連胡會」開放各種農漁產品，2021年就用各種藉口不准鳳梨、芒果、蓮霧、柑橘、石斑魚輸入中國，2024年ECFA很多農漁產品的免稅也被取消。

他指出，從2005年到現在，就是不斷「養、套、殺」的統戰陷阱，「我們把農產品輸銷到其他國家都沒有什麼政治前提？為什麼只有中國要政治前提？這個政治前提無疑就是一種政治風險」。

針對陸委會沒有通過饒慶鈴出訪海峽論壇的申請，邱垂正強調，「不是針對她」，6月4日就已經對外講不要去海峽論壇，「為什麼偏偏要把我們的水果弄到有政治前提、有統戰陷阱的地方去賣？你自己都很難幫他處理這種政治風險，過去的慘痛教訓不夠多嗎？」

他再提出質疑，海峽論壇已經邁入第18屆，「如果賣水果賣那麼好，那為什麼還是那麼多都不能進口到中國去？」，一味配合統戰操作，就會讓農民重新進入「養、套、殺」的迴圈跟陷阱，「你要幫助農民的人，情何以堪？」