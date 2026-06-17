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陸副總理何立峰：面對全球發展治理難題 多邊主義相互尊重才是正道

聯合報／ 記者林宸誼／上海即時報導
中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰17日出席2026陸家嘴論壇開幕式並講話指出，面對全球發展和治理難題，唯有基於國際規則和多邊主義的相互尊重、和平共處、合作共贏才是正道。記者林宸誼／攝影
中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰17日出席2026陸家嘴論壇開幕式並講話指出，面對全球發展和治理難題，唯有基於國際規則和多邊主義的相互尊重、和平共處、合作共贏才是正道。記者林宸誼／攝影

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰17日出席2026陸家嘴論壇開幕式並講話指出，面對全球發展和治理難題，唯有基於國際規則和多邊主義的相互尊重、和平共處、合作共贏才是正道。此外大陸將支持上海先行先試發展離岸金融，加快建設人民幣資產全球配置中心和風險管理中心。

何立峰強調，面對全球發展和治理難題，唯有基於國際規則和多邊主義的相互尊重、和平共處、合作共贏才是正道。大陸將不斷完善金融法治，堅定不移維護國家金融安全。大陸願與各方一道，加強全球金融治理合作，攜手應對風險挑戰。

何立峰指出，上海匯聚全球金融要素資源，作為國際金融中心的獨特優勢不斷顯現，將支持上海先行先試發展離岸金融，加快建設人民幣資產全球配置中心和風險管理中心，提升跨境貿易投資便利化水準，進一步豐富完善包括航運保險在內的信貸、保險、債券等產品體系，推動上海國際金融中心建設實現新的突破和提升。

何立峰表示，近年來，大陸在金融領域堅持防風險強監管促高品質發展的工作主線，推動金融事業不斷向前發展。當前百年變局正在加速演進，世界經濟發展和全球金融運行面臨考驗。

他稱，大陸將錨定中國特色金融發展之路不動搖、不偏航，全面落實「十五五」規劃綱要部署，服務經濟高品質發展，為世界經濟注入穩定力量。大陸將繼續穩步擴大金融領域制度型開放，歡迎全球各國金融機構深耕大陸市場，共享大陸發展機遇。

何立峰 國務院 上海

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