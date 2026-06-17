快訊

午後雷雨狂炸！氣象署發布13縣市豪大雨特報 新北國家警報響

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文將論述訪美成果 邱垂正：太多中共對台敘事

中央社／ 台北17日電

國民黨主席鄭麗文結束訪美後，下午將開記者會說明成果。陸委會主委邱垂正今天表示，鄭麗文用了太多中共對台的敘事，也很可惜她沒有反映台灣「維持現狀」的多數民意，反而強調九二共識與反台獨。

邱垂正今天在立法院內政委員會接受媒體訪問時表示，社會對鄭麗文出訪的評價很多，具體還要等稍後她怎麼說。

邱垂正說，以他個人立場而言，他覺得鄭麗文用了太多中共的對台敘事。比如，在兩岸定位上，鄭說九二共識就是兩岸同屬一中，過去國民黨的朋友也都不會這樣說，因為「一中」對岸的解釋是PRC，因此在政治前提下答應對岸的九二共識、反對台獨，那就是中共總書記習近平的說法。

他又說，2019年的習五條，習近平已經重新定義九二共識，即兩岸同屬一中，共謀國家統一，統一在「一國兩制台灣方案」上。在這個框架裡面，沒有中華民國生存的空間。現在答應對岸的九二共識，那就是沒有中華民國生存的空間。

邱垂正表示，鄭麗文到美國說兩岸的緊張是台獨挑釁的，這與事實不符。前總統蔡英文的8年，兩岸政策就是「維持現狀」，賴總統這2年是「不卑不亢、維持現狀」，「我們有什麼挑釁嗎？」

他強調，台灣沒有台獨的問題，只有被併吞的風險、被中共統一的風險。

最後，邱垂正認為，鄭麗文的一中說法，容易被中共拿去做國際宣傳，鄭說與習近平會面之後她就不是「陽春主席」，然而現在會有主席一職，是因為民主社會與文化產生的，而不是一個獨裁者加持。

他說，本來期待鄭麗文能夠傳達台灣的主流民意，以及維持台海和平現狀，但是她都沒有，反而是強調九二共識與台獨，覺得有點可惜。

鄭麗文 邱垂正 中共

延伸閱讀

鄭麗文稱習近平手柔軟像雲朵？邱垂正：美方應滿錯愕 陸人都不相信

邱垂正：赴陸有風險 2024年到今失蹤等有361位

今晨返台 鄭麗文：與陸對話 非認同共產主義

饒慶鈴視訊參加海峽論壇 邱垂正：以兩岸條例查處

相關新聞

陸國台辦揚言「堅決有力反制」我國安局情資窗口 邱垂正回應了

我國安局近日宣布設立「中國民眾聯繫窗口」，以蒐集中國情資。大陸國台辦今（17）日批評此舉升高兩岸對立，並揚言採取「堅決有力」反制。對此，陸委會主委邱垂正17日表示，中國大陸屬高度管控社會，各國面對威權國家普遍設有直接溝通窗口，相關作法「在各國都是行之有年的機制」，陸委會對此表示尊重，沒有評論。

國台辦提助台農產品銷陸「1前提」邱垂正：只有中國要政治前提

針對大陸國台辦今天表示，只要堅持九二共識、反對台獨，願繼續為擴大台灣農產品在大陸銷售提供幫助。陸委會主委邱垂正17日表示，政治條件，就是有政治風險，「說停就停、說斷就斷」，受對於農漁民來說是風險。

陸副總理何立峰：面對全球發展治理難題 多邊主義相互尊重才是正道

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰17日出席2026陸家嘴論壇開幕式並講話指出，面對全球發展和治理難題，唯有基於國際規則和多邊主義的相互尊重、和平共處、合作共贏才是正道。此外大陸將支持上海先行先試發展離岸金融，加快建設人民幣資產全球配置中心和風險管理中心。

肯亞海洋大會阻台灣學者入場 邱垂正：嚴厲譴責政治干預

「第11屆我們的海洋大會」（11th Our Ocean Conference, OOC 11）16日至18日在肯亞蒙巴薩舉行，我國學者受邀前往交流，然而入場遭拒並被扣留，台灣團因而取消與會。對此，陸委會主委邱垂正17日表示，相關情形明顯涉及打壓及政治干預。他強調，我方長期參與該會議，嚴厲譴責，用政治粗暴的干預我方參與國際活動。

廈門翔安機場將啟用...與金門空域重疊恐危及飛安 國台辦避談

距離金門僅3公里的廈門翔安國際機場今年底即將啟用，因與金門尚義機場距離過近，飛航空域高度重疊，恐有飛安疑慮，我方政府已主張「後建機場需讓既有機場航路」。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今天避談是否會就航線與空域管制主動與台灣方面溝通，僅重申支持金門共用該機場，並指這是增進金門民眾利益福祉的好事。

「國人赴陸風險升高」 陸委會主委邱垂正：正在強化宗教交流管理

陸委會主委邱垂正今表示，中共2024年發布「懲獨22條」後，國人赴陸風險明顯升高，目前國人赴陸行蹤不明、失蹤被盤查、受到中共刑法限制人身自由的人數一直在增加，今年1-5月有85人，已超過2024全年數據。邱垂正指出，正在強化對於宗教交流的管理，並指截至目前已有20名因宗教因素遭拘押者，其中17人為一貫道道親。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。