鄭麗文將論述訪美成果 邱垂正：太多中共對台敘事

國民黨主席鄭麗文結束訪美後，下午將開記者會說明成果。陸委會主委邱垂正今天表示，鄭麗文用了太多中共對台的敘事，也很可惜她沒有反映台灣「維持現狀」的多數民意，反而強調九二共識與反台獨。

邱垂正今天在立法院內政委員會接受媒體訪問時表示，社會對鄭麗文出訪的評價很多，具體還要等稍後她怎麼說。

邱垂正說，以他個人立場而言，他覺得鄭麗文用了太多中共的對台敘事。比如，在兩岸定位上，鄭說九二共識就是兩岸同屬一中，過去國民黨的朋友也都不會這樣說，因為「一中」對岸的解釋是PRC，因此在政治前提下答應對岸的九二共識、反對台獨，那就是中共總書記習近平的說法。

他又說，2019年的習五條，習近平已經重新定義九二共識，即兩岸同屬一中，共謀國家統一，統一在「一國兩制台灣方案」上。在這個框架裡面，沒有中華民國生存的空間。現在答應對岸的九二共識，那就是沒有中華民國生存的空間。

邱垂正表示，鄭麗文到美國說兩岸的緊張是台獨挑釁的，這與事實不符。前總統蔡英文的8年，兩岸政策就是「維持現狀」，賴總統這2年是「不卑不亢、維持現狀」，「我們有什麼挑釁嗎？」

他強調，台灣沒有台獨的問題，只有被併吞的風險、被中共統一的風險。

最後，邱垂正認為，鄭麗文的一中說法，容易被中共拿去做國際宣傳，鄭說與習近平會面之後她就不是「陽春主席」，然而現在會有主席一職，是因為民主社會與文化產生的，而不是一個獨裁者加持。

他說，本來期待鄭麗文能夠傳達台灣的主流民意，以及維持台海和平現狀，但是她都沒有，反而是強調九二共識與台獨，覺得有點可惜。