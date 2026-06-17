國台辦批中國民眾聯繫窗口 陸委會：各國行之有年

針對中國大陸國台辦批評政府設立「中國民眾聯繫窗口」，並聲稱會「堅決有力」反制，陸委會主委邱垂正今天回應，中國對內控制非常高壓，而這是各國都行之有年的機制，陸委會沒有評論。

邱垂正今天在立法院內政委員會接受媒體訪問時表示，中國是一個集權國家，對內控制非常高壓，很多的資訊、技術都很難跟外面交流。因此像是美國CIA就呼籲中國大陸民眾如果有任何資訊，可以跟美國政府溝通，面對一個威權國家，經常會開這種直接溝通的窗口，國安局也是複製這樣的方式。

邱垂正表示，中國大陸是一個強控制的社會，人民很難有一些想法與資訊能傳到境外去，所以相關單位可能會找一些適當的管道給他們使用，直接讓中國大陸民眾跟這個窗口聯繫，這在各國都是行之有年的機制，陸委會對此沒有評論。

國安局14日宣布設立「中國民眾聯繫窗口」作為情資蒐集管道。中國大陸國台辦發言人陳斌華今天說，陸方對此強烈譴責並將堅決反制。他並警告，大陸民眾向台灣情報單位提供情報將構成犯罪。