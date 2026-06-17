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肯亞海洋大會阻台灣學者入場 邱垂正：嚴厲譴責政治干預

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
陸委會主委邱垂正17日表示，我國學者赴肯亞參與第11屆「我們的海洋大會」（OOC）遭拒入場並一度被限制行動，甚至被留置於「有柵欄的房間」約24小時，明顯涉及政治干預，對此表達嚴厲譴責。記者謝守真／攝影
陸委會主委邱垂正17日表示，我國學者赴肯亞參與第11屆「我們的海洋大會」（OOC）遭拒入場並一度被限制行動，甚至被留置於「有柵欄的房間」約24小時，明顯涉及政治干預，對此表達嚴厲譴責。記者謝守真／攝影

「第11屆我們的海洋大會」（11th Our Ocean Conference, OOC 11）16日至18日在肯亞蒙巴薩舉行，我國學者受邀前往交流，然而入場遭拒並被扣留，台灣團因而取消與會。對此，陸委會主委邱垂正17日表示，相關情形明顯涉及打壓及政治干預。他強調，我方長期參與該會議，嚴厲譴責，用政治粗暴的干預我方參與國際活動。

邱垂正17日出席立法院第11屆第5會期內政委員會第17次全體委員，並於會議前接受媒體採訪時表示，從我方外交部門得到相關訊息。我方從2015年參加OOC會議一直受到國際肯定跟支持。然而，這次我方參加的學者竟被關在「有柵欄的房間」24小時，這樣的處境明顯是有背後的打壓。

邱垂正強調，嚴厲譴責這些用政治粗暴的干預我方國際參與的活動。陸委會、海委會與外交部都齊聲譴責這樣的做法。

陸委會16日晚間發布新聞稿指出，中共施壓肯亞政府，阻撓我方參與今年OOC，甚至限制我國學者人身及通訊自由，陸委會對此表達嚴正抗議與譴責。陸委會表示，我國長期積極參與全球海洋事務交流與合作，自2015年起持續參與「我們的海洋大會」，深獲國際社會肯定。

陸委會稱，北京當局持續透過外交打壓等方式，限縮台灣國際參與空間，如今更將政治黑手伸入國際海洋合作及學術交流，排除我方參與，甚至留置我國學者逾20小時，再次暴露其以政治凌駕專業、以威權干預國際事務的霸權心態。

陸委會強調，中華民國有參與國際社會的權利，中共一再以其「一中原則」，施壓各國阻撓台灣參與國際事務，不會改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的台海現狀，及台灣從來都不是中華人民共和國一部分的客觀事實，更不會動搖我國參與國際的堅定決心。

陸委會最後指，台灣人民絕不會因為中共的恫嚇威脅而退讓或屈服。台灣將持續與友盟國家共同合作，為國際海洋事務合作及永續發展貢獻心力。

另，外交部16日指出，我國學者於14日前往肯亞出席會前學術交流會，並發表專業研究報告。不過，學者前往會場辦理入場登記時，遭主辦單位以不承認我國護照為由，拒絕核發入場證。

外交部還指出，肯亞移民局隨後強行介入，儘管我方極力交涉，仍扣留學者護照及手機，並將其留置逾20小時，之後才同意放行，讓學者搭機離境。我國海委會原循例組團前往參與大會，當時代表團已在途中，但考量肯亞政府極不友善的舉措及團員人身安全，我方決定取消與會。

邱垂正 肯亞 政治

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