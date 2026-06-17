「國人赴陸風險升高」 陸委會主委邱垂正：正在強化宗教交流管理

陸委會主委邱垂正今表示，中共2024年發布「懲獨22條」後，國人赴陸風險明顯升高，目前國人赴陸行蹤不明、失蹤被盤查、受到中共刑法限制人身自由的人數一直在增加，今年1-5月有85人，已超過2024全年數據。邱垂正指出，正在強化對於宗教交流的管理，並指截至目前已有20名因宗教因素遭拘押者，其中17人為一貫道道親。

陸委會主委邱垂正17日在立法院內政委員會前接受媒體採訪時表示，2024年中共發布懲獨22條後，國人赴陸風險提高。目前國人赴陸行蹤不明、失蹤被盤查、受到中共刑法限制人身自由的人數一直在增加，從2024年到現在有361位，2024年只有55位，去年有221位，今年1-5月已經85人。

針對民進黨立委張宏陸詢問中共是否正在利用宗教交流企圖分化台灣民心，邱垂正在接受質詢時也提到，有關注到這種交流樣態，正在強化對於宗教交流的管理。

他也提到，對於宗教團體要多做宣導，特別是有些教派赴中國大陸的風險滿高的，像一貫道，截至目前為止因宗教因素遭中共有關部門逮捕關押的已有20人，其中一貫道道親就有17人，僅3人獲釋。所有個案都有掌握，也在透過管道來協助家屬來營救。

邱垂正進一步指出，中共相關單位已經把一貫道跟法輪功列為邪教組織，若按照中共刑法300條成立的話，至少是三年以上徒刑，基於這風險，最近也跟內政部積極跟宗教團體說明，不要以為中國大陸有宗教自由可以任意傳教，特別是一貫道的道親赴陸傳教一定要格外小心。