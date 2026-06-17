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台灣團赴肯亞海洋大會遭扣留 國台辦：挑戰一中原則必遭反對
我海委會人員在肯亞舉辦的「我們的海洋大會」遭拒絕入場，甚至電子旅行授權遭撤銷，還有與會的台灣學者被扣留手機與護照並留置超過20小時，外交部、陸委會齊聲譴責北京的外交打壓。大陸國台辦今天表示，民進黨當局妄圖在國際社會挑戰「一中原則」，必遭反對和失敗。
2026年第11屆「我們的海洋大會」6月中旬於肯亞蒙巴薩舉行，海委會主委管碧玲表示，台灣原獲邀參與並分享海洋治理成果，但接連發生海委會人員遭取消入境許可；台灣學者被以不承認台灣護照為由，拒絕核發入場證，隨後還被當局扣留手機與護照並留置超過20小時。
我外交部16日表示，對中國打壓台灣國際參與至近乎「流氓圍事」的行徑，予以嚴厲譴責；陸委會重申互不隸屬的台海現狀、強調台灣有參與國際社會的權利。
對此，大陸國台辦發言人陳斌華17日上午在例行記者會上聲稱，「一個中國原則」是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是大勢所趨、大義所在、民心所向。
他接著表示，民進黨當局頑強堅持「台獨」分裂立場，公然歪曲事實、惡意炒作，升高兩岸對立對抗，妄圖在國際社會挑戰一中原則，必遭反對和失敗。
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