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共軍建軍百年將至 張升民：深化思想整風、推進政治整訓

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
張升民和山南分團部分成員在基層部隊調研基層連隊建設情況、慰問官兵。（新華社資料照）
張升民和山南分團部分成員在基層部隊調研基層連隊建設情況、慰問官兵。（新華社資料照）

中共第一期「全軍高級幹部培訓班」16日在國防大學結業。中共中央軍委副主席張升民出席結業式時表示，要深入貫徹習近平強軍思想，深化思想整風、推進政治整訓，並以嶄新政治面貌迎接建軍100周年。

據新華社17日報導，張升民在結業式上強調，要堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，深入貫徹習近平強軍思想，深化思想整風、推進政治整訓，堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，以嶄新政治面貌迎接建軍100周年。

所謂「兩個確立」，是中共於2021年19屆六中全會提出，內容包括確立習近平在中共中央及全黨的核心地位，以及確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位；「兩個維護」則是中共於2018年提出，要求全黨堅決維護習近平在中共中央及全黨的核心地位，並維護中共中央權威和集中統一領導。

張升民指出，這次培訓深入學習貫徹習主席在開班式上的重要講話精神，加強思想改造、砥礪責任擔當，參訓學員普遍經受「由內而外的洗禮淬煉」。

他要求，要鞏固深化培訓成果，堅持好運用好發展好政治建軍這個重要法寶，持續加強革命性鍛造，認真履行管黨治黨政治責任，扎實推進練兵備戰、規劃建設各項工作，帶領部隊完成好黨和人民賦予的使命任務。

中共第一期「全軍高級幹部培訓班」於今年4月8日在陸方的國防大學開班，6月16日結業。中共中央總書記、中央軍委主席習近平當時出席開班式時表示，共軍高級幹部要「懂法紀、明規矩、知敬畏」，並做到「遵守法規制度沒有特殊」。

習近平當時還稱，中共和共軍是在「與各種錯誤思想作風的鬥爭中」不斷發展壯大，並要求高級幹部持續加強思想整風與政治整訓。

共軍 習近平 中共

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